澳媒：澳洲將優先審批香港人技術移民簽證申請

澳洲傳媒7月30日報道，澳洲政府將加快審批香港居民的技術移民簽證申請，以「最高優先次序」處理。
澳媒SBS中文台的報道指，執政聯盟參議員帕特森（James Paterson）確認，移民局長霍克（Alex Hawke）已經決定讓香港人在申請澳洲臨時或永久技術移民簽證時，將可獲得在輪候個案中以「最高優先次序」審批，包括香港特區護照和英國國民（海外）護照（BNO）持有人。
報道引述移民律師估計，審批簽證時間或可縮短一半以上。據帕特森所指，申請人可以在持有5年簽證後申請永久居留，或在偏遠地區居住3年後申請，相關條件細則將在之後公布。
香港2020年中實施「港版國安法」，西方多國反對，澳洲同年宣告推出優待香港人方案，包括讓持當地學生簽證或臨時技術簽證的港人獲准額外在澳洲居留5年，然後有途徑申請永久居留。
澳洲總理莫里森（Scott Morrison）在2021年2月曾表示，這些港人在簽證屆滿後可申請「技術類別」的永久居留簽證，須有「適當技能」。
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