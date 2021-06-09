移民計劃︱加拿大vs英國vs澳洲方案　誰打開大門　誰仍門檻不低？

撰文： 成依華 最後更新日期： 2021-06-09 20:36

加拿大、英國、澳洲相繼向香港人推出便利移民的方案，其中加拿大在6月8日正式公布讓香港人取得永久居留權的兩個新途徑詳情，並開放申請。這三個國家的方案有什麼分別？總體而言，加拿大與英國均屬大幅降低申請永久居留權的難度，至於澳洲則仍有一定的技術要求門檻。

加拿大的愛民頓（Edmonton）是港人熟知且受歡迎的城市。（Getty Images）

加拿大、英國皆「賣大包」

根據加拿大最新公布的計劃詳情，向香港人新開放的兩條永久居留途徑，即包括入讀獲認可的加拿大院校課程，又或是到當地工作至少一年（且需在申請前5年內在加拿大認可的境內或境外大專教育機構畢業），這兩條途徑均未有要求申請人先通過門檻高的計分制或省提名，此無疑是為合資格港人提供了捷徑，降低成為永久居民的難度。

英國BNO「5+1」計劃方面，則是放寬BNO港人在當地居住與工作的資格，更明確加入工作權，意味無需再申請當地門檻高的工作簽證，同樣是打開大門。

澳洲有一定技術要求

澳洲則不會專設一項針對香港人導向永久居留的新簽證，而是讓港人以優待條件申請現有的永久居留簽證，至於優待條件是什麼，尚待公布。據總理莫里森（Scott Morrison）2月的說法，相關香港人將可申請「技術類別」的永久居留簽證，須有「適當技能」，意味仍有一定門檻。

澳洲現行的獨立技術簽證（俗稱189簽證）、技術提名簽證（俗稱190簽證），就均有要求申請人從事的職業需列於政府的技術清單內。

延伸閱讀：澳洲總理：香港人5年延長簽證到期後 申請永久居留會有技術要求

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）2020年7月9日解釋有關對香港人簽證制度的方案（Getty）

英國方案優勢：限制少

英國方案與加拿大相比，限制相對少，例如BNO簽證計劃目前未設有截止申請日期，至於加拿大已表示，讓香港人申請的永久居留計劃將在2026年8月31日結束。

BNO「5+1」計劃的彈性高，還在於沒有要求申請人到英國後必須找到工作或讀書，年齡也未有限制。

加拿大的新永久居留計劃，同樣沒有設年齡上限，但因會要求申請人先到當地留學，又或是在當地工作（若是此途徑，還需在申請前5年內在加拿大認可的境內或境外大專教育機構畢業），這對年紀大的人而言相對難度較高。

延伸閱讀：BNO｜從去年拒升級到今年「5+1」 英國為何轉軚兼方案愈見進取？

↓↓點擊了解英國政府的BNO簽證計劃↓↓

+ 5 + 5 + 5

加拿大方案優勢：導向永居時間短

加拿大方案的優勢，固然是容許申請人持有香港特區護照就可申請，無需一定要有BNO護照資格。

另一方面，在加拿大方案內，申請人導向永久居留權的時間較短，理論上在最快1年後就可以申請永居，例如在當地全職工作至少1年（且需在申請前5年內在加拿大認可的境內或境外大專教育機構畢業），已可申請。至於英國BNO計劃則是最快在居留5年後，可以申請成為永久居民。

延伸閱讀：加拿大新增兩個港人永久居留途徑 在當地大專畢業或工作可申請