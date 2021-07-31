專家憂世界文明或數十年內崩潰　英國研究：這五國存活機會最大

英媒7月30日報道，英國英吉利拉斯金大學（Anglia Ruskin University）環球可持續發展研究所（Global Sustainability Institute）一項研究指，氣候變化、生態破壞、資源枯竭、人口激增等因素很有可能會導致世界文明在數十年內「崩潰」，屆時有五個國家最有機會存活，當中新西蘭位列榜首。



新西蘭：圖為2020年6月9日，新西蘭奧克蘭的交通情況。 （Getty）

據研究人員稱，「很可能崩潰」是指供應鏈、國際協議和全球金融結構的解體。

英國廣播公司（BBC）30日報道，研究稱，更高機會仍能維持文明的五國分別是新西蘭、冰島、澳洲、愛爾蘭和英國。

研究團隊指，氣候變化或會令文明崩潰情況更嚴重，新西蘭、冰島、澳洲、愛爾蘭和英國都是島國或島嶼型大陸，比較少出現極端氣溫，而且有海洋調節雨量，即使這些地方受到氣候變化影響，上述條件也令它們最有可能維持相對穩定的狀態。相反，熱帶和亞熱帶地區受氣候變化的影響最大。

島國更安全

環球可持續發展研究所負責人瓊斯（Aled Jones）表示，一個國家與其鄰國如何連接或是否暴露於危險中，是一個很重要的考量。他指評估各國的世界末日存活機會時，隔離程度較高的島國，比擁有陸地邊界的國家得分更高。

新西蘭優勢

研究顯示，可持續性高和可自給自足的國家最有機會存活，新西蘭擁有包括地熱和水力發電在內的資源，亦有廣闊、可發展農業的土地，而且人口相對較少，所以比其他國家更大機會存活。