亞洲疫情｜泰國殮房爆滿越南延長限制　馬來西亞新增病例破紀錄

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）Delta變種病毒肆虐，亞洲疫情持續惡化，多國新增感染個案及死亡人數上升，破紀錄以來新高。



泰國7月31日單日新增確診近1.9萬人，打破確診紀錄新高，同日死亡人數178人，同破單人死亡人數新高。衛生部門表示，Delta變種佔全國病例的60%，曼谷則佔80%。

曼谷附近一間醫院因有太多患者離世，殮房不勝負荷，需要添置冷藏櫃存放等待處理的遺體。對上一次需要採取相同措施，是2004年應對南亞海嘯的時候。

醫院表示，有兩成死亡病人在驗屍時，才被確認死於新型肺炎，情況令殮房人員及其他醫護人員難以負荷。

圖為7月31日，巴吞他尼府一間醫院，工作人員正把死者擺放在冷藏庫內等待驗屍。（Reuters）

馬來西亞31日新增近1.8萬宗確診案例，同創紀錄新高。逾百人聚集在吉隆坡市中心，抗議政府應對疫情不力，要求首相慕尤丁（Muhyiddin Yassin）下台。抗議者舉着黑旗並舉着寫上「失敗的政府」標語，這標語亦成為了當地社交媒體流行的標籤。

越南宣布延長胡志明市及南部多個城市省份的限制措施兩星期，以應對近日爆發的疫情。

越南在全球疫情2020年爆發時，大部分時間都成功控制在低水平，但至近日疫情不斷升溫。越南每日確診感染人數在2021年5月首次突破100人，並在6月大幅增至數千，至7月31日單日新增確診逾8600人。

政府要求全國地方政府嚴格防控，設法讓民眾盡量留在固定地方，目標是在胡志明市周邊建立安全帶，避免疫情進一步擴散，又預計需要以月計算的時間，才能控制疫情。