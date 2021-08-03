俄羅斯：華府要求24名俄駐美外交人員9月3日前離境

俄羅斯塔斯社8月2日稱，俄羅斯駐美大使安東諾夫（Anatoly Antonov）稱，美國已要求24名簽證到期的俄羅斯外交人員，9月3日前離境。
美國2021年4月驅逐俄羅斯外交人員。美國以10名駐華盛頓的俄羅斯外交人員從事間諜活動為由，將他們驅逐出境。華府當時亦對俄羅斯實施制裁，回應莫斯科涉干預2020年美國大選、支持黑客活動以及打壓異見人士。
華府再對上一次高調驅逐俄外交人員，是因俄羅斯前間諜斯克里帕爾（Sergei Skripal）及女兒在英國中毒一事，西方國際社會一致認為是普京政府主使。英、美等20多個國家帶頭驅逐逾百名俄羅斯外交官。
美俄關係仍處於僵持狀態，縱使美國總統拜登（Joe Biden）與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）6月16日在瑞士日內瓦舉行峰會。美俄事前雖亦擺出不予寄望的姿態，惟外界至少認為，兩國領袖至少有直接接觸。
俄羅斯驅逐10名美國外交人員出境俄羅斯政府宣布 關閉美國領事館 驅逐60名美外交人員【一文看懂】多國驅逐俄羅斯外交人員風波 歐美撐英世界盃勢冷清俄羅斯證實削減755名美國駐俄外交人員 報復美國對俄制裁
美俄關係因2014年俄羅斯吞併烏克蘭克里米亞、華府指控莫斯科干預2016年美國大選、以及俄羅斯被指在幕後支持黑客發動襲擊而惡化，情況一路持續至今。拜登3月17日稱普京為「殺手」。安東諾夫3月下旬被召回俄羅斯，6月再度返回美國。