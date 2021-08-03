俄羅斯：華府要求24名俄駐美外交人員9月3日前離境

俄羅斯塔斯社8月2日稱，俄羅斯駐美大使安東諾夫（Anatoly Antonov）稱，美國已要求24名簽證到期的俄羅斯外交人員，9月3日前離境。



美國2021年4月驅逐俄羅斯外交人員。美國以10名駐華盛頓的俄羅斯外交人員從事間諜活動為由，將他們驅逐出境。華府當時亦對俄羅斯實施制裁，回應莫斯科涉干預2020年美國大選、支持黑客活動以及打壓異見人士。

華府再對上一次高調驅逐俄外交人員，是因俄羅斯前間諜斯克里帕爾（Sergei Skripal）及女兒在英國中毒一事，西方國際社會一致認為是普京政府主使。英、美等20多個國家帶頭驅逐逾百名俄羅斯外交官。

圖為2021年6月16日，在瑞士日內瓦等待美俄峰會會後記者會結束的俄羅斯高層人員。他們在等待總統普京完成記者會。圖中左起：俄羅斯總參謀長格拉西莫夫、俄駐美大使安東諾夫、俄羅斯總統辦公廳副主任科扎克以及俄羅斯總統敘利亞問題特使拉夫連季耶夫。（Reuters）

美俄關係仍處於僵持狀態，縱使美國總統拜登（Joe Biden）與俄羅斯總統普京（​Vladimir Putin）6月16日在瑞士日內瓦舉行峰會。美俄事前雖亦擺出不予寄望的姿態，惟外界至少認為，兩國領袖至少有直接接觸。

美俄關係因2014年俄羅斯吞併烏克蘭克里米亞、華府指控莫斯科干預2016年美國大選、以及俄羅斯被指在幕後支持黑客發動襲擊而惡化，情況一路持續至今。拜登3月17日稱普京為「殺手」。安東諾夫3月下旬被召回俄羅斯，6月再度返回美國。