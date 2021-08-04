賀錦麗8月底出訪新加坡越南　向東南亞傳遞「美國回來了」訊息

美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）將於8月稍後時間展開東南亞訪問行程，將分別到訪越南與新加坡。賀錦麗辦公室8月3日發聲明指，美方將亞洲視為全球最重要區域，而賀錦麗此行想要傳遞的訊息是「美國回來了」。



賀錦麗22日會先到新加坡訪問，24日會轉到越南訪問，26日離開返國。此次訪問東南亞旨在加強美國在該地區的參與，以對抗中國日益增長的全球影響力。

針對賀錦麗訪問東南亞兩國的目標，賀錦麗的副國家安全顧問戈登（Phil Gordon）表示，賀錦麗將強調拜登（Joe Biden）政府對印度-太平洋地區自由開放的承諾，重點是加強該地區的地區安全。

戈登說：「她將重點加強美國的領導地位，擴大安全合作，深化經濟夥伴關係，捍衛以規則為基礎的國際秩序，特別是在南海，捍衛我們的價值觀，就像我們對所有朋友和夥伴所做的那樣。」

英國路透社指，賀錦麗將成為第一位訪問越南的美國副總統。華盛頓正尋求加強國際支持，以對抗中國日益增長的全球影響力。

白宮一名高級官員表示，賀錦麗訪問越南和新加坡期間，將重點關注捍衛南海的國際規則，加強美國的地區領導地位，並擴大安全合作。

這名美國官員說，考慮到越南與新加坡兩國的地理位置、經濟規模、貿易關係以及在南海等問題上的安全夥伴關係，華盛頓將這兩個國家視為重要的合作伙伴。