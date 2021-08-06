中美貿易戰︱哈佛研究：中國出口技術水平不降反升　中美差距縮小

一項研究指，中美貿易戰以來中國一項國際排名上升，超過多個發達國家，中美差距10年間縮減一半。



據美國彭博社8月4日報道，美國哈佛大學（Harvard University）發布的最新排名顯示，中國出口的技術含量在中美貿易戰中得到提高。

哈佛大學還預測稱，今後10年內，中國經濟增速將超過印度。

根據哈佛大學全球發展實驗室（Growth Lab）一項最新研究，以2019年出口的技術含量指標衡量，中國在全球排名第16位，排名比2018年貿易戰爆發時上升了三位，超過了愛爾蘭等國家。

該指數衡量了一個國家出口商品的品種和技術成熟度以及出口量。在全球最大的兩個經濟體中，美國排名第11位，過去10年來，中國與美國的差距縮小一半。

全球發展實驗室高級研究經理切斯頓（Tim Cheston）表示，數據顯示，儘管美國對中國徵收關稅，但中國能夠通過向其他地區出口，提高其排名。

他表示：「這是中國向歐洲和其他地方出口電子產品的有效舉措。」

彭博社分析指出，排名高並不能保證經濟快速增長，日本已經連續19年位居該榜單榜首，但經濟增長緩慢。

相反，根據全球發展實驗室的研究，一個國家當前出口的技術含量水平與人均GDP之間的差距是一個國家未來經濟擴張最有力的預測指標。

不過分析也指出，雖然中國在世界上的排名上升，超過一些發達國家，但中國在保持發展的同時也面臨着更多的挑戰。

切斯頓表示，中國出口目前正處於填補幾乎所有已知全球產品領域的階段，「中國現在必須將世界各地的技術知識轉化為真正的創新，這將是一個巨大的挑戰。」