專家有話說｜哈佛學者：世界正因美國衰退而調整

撰文： 蕭予 最後更新日期： 2021-01-22 11:52

特朗普（Donald Trump）1月19日通過白宮官方渠道發佈離任視頻，雖然隻字未提拜登（Joe Biden），但還是祝「新政府」好運，經歷了本月初的國會暴力事件之後，特朗普作為總統的聲譽在離任前損耗殆盡，人們迫不及待期待一個「穩定的力量」。1月20日，拜登接掌白宮，從拜登的內閣成員組成可以看出，民族因素非常多元，或許這正是拜登嘗試彌合社會撕裂的第一道努力。

儘管沿用了部分奧巴馬（Barack Obama）政府的老人，但過去幾年美國社會發生的變化，註定讓新政府無法完全復刻「前朝」，外界普遍關注，拜登上台之後，將會如何重塑美國的內政外交。為此，《香港01》採訪了美國哈佛大學費正清中國研究中心研究員、波士頓大學政治學教授陸伯彬（Robert Ross），討論以上問題，此為第一篇。

01：拜登已經公布了內閣官員人選，民族多元是一大特點，如何從拜登內閣官員任命的角度，解讀拜登未來的施政方向？此外，內閣官員人選中也有許多奧巴馬時期的面孔，拜登會在多大程度上延續奧巴馬時期的執政風格？

陸伯彬：這些年以來，美國社會發生了不少變化，國內議程已經變了。我們現在面臨着移民問題、健康問題等等許多新的議題。這個時候，國內政策更應該關注窮人，支持少數族裔。

可以看到，拜登的政策方向非常多元化，很多都偏自由主義，在未來的施政中，他會逐漸實施這些政策。

拜登團隊有很多奧巴馬時期的老面孔，國務卿布林肯更是與中國多次「交手」，點擊大圖瀏覽：

+ 2 + 2 + 2

01：拜登曾承諾，上台之後會重回特朗普退出的多邊組織，但也有觀點認為，特朗普的基本盤很龐大，拜登若想要修復社會的裂痕，就必須照顧這一部分人的感受，民粹主義在過去四年被特朗普充分調動，拜登想要回歸多邊，也只能迴歸一半，對此你怎麼看？

陸伯彬：首先，拜登贏得了選舉，這意味着，不認同特朗普的人很多更多，同時也意味着，拜登回歸多邊有一定的民意基礎。

第二，拜登上台之後的美國，要回歸多個多邊組織，如《巴黎氣候協定》、世衛組織、國際貨幣基金組織、世貿組織、北約以及修復韓美同盟等等。我認為拜登宣布要重新回歸這些組織，不需要太久的時間，如重振北約組織、撤銷對歐洲、日本韓國的一些經濟制裁等等。這些都不會花費太多時間，需要花時間的是重建盟友和全球對美國的信心。

整個世界都看到了，相對中國和歐洲而言，美國正在衰落，因此美國的領導力也相應地削弱。特朗普的所作所為，無疑加速了整個過程，導致美國的信譽急速損耗，這個世界也在不斷調整。

問題其實並不在於美國採取怎樣的國內政策，而是美國在全球的地位，拜登能做的就是開始恢復美國的信譽，使美國繼續作為全球化的重要玩家。