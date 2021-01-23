專家有話說｜哈佛學者：重置中美關係　拜登面臨兩大挑戰

撰文： 蕭予 最後更新日期： 2021-01-23 18:00

拜登（Joe Biden）赴華盛頓就任前，在家鄉特拉華州面對父老鄉親演講時幾近落淚，這番動容，無論從哪個角度解讀，大概都可以讓外界得出「此行不易」的結論。拜登當初在勝選演講中說，要重塑美國的靈魂，面對愈發撕裂的美國社會，正如美國哈佛大學費正清中國研究中心研究員、波士頓大學政治學教授陸伯彬（Robert Ross）在接受《香港01》採訪時指出的，關鍵不在於美國的內政，而是美國在世界的地位，拜登上台之後，將會如何重塑美國的內政外交成為外界關注的焦點。此為第二篇採訪稿。

01：拜登宣布布林肯（Antony Blinken）和沙利文（Jake Sullivan）分別擔任國務卿和國安顧問。從以往兩人的立場來看，他們就任之後，美國的外交將會回歸理性，基於拜登的外交團隊，你對拜登上任之後的中美關係有什麼樣的判斷？

陸伯彬：對於拜登和他的外交團隊來說，挑戰在於，如何與中國在可以合作的領域合作，在必須競爭的領域競爭。

在東亞地區的戰略安全領域，中美將繼續保持競爭。在經濟領域，拜登團隊將會努力與中國建立更平等的關係，並恢復經貿合作，同時改變中國單方面有利的貿易政策。這是一個巨大的挑戰，也是未來中美將會繼續衝突的領域。

因為，美國將會繼續抵抗中國的貿易體系和中國軍事的崛起。所以，這些領域的競爭將繼續。但另一方面，拜登政府會在某種程度上逆轉特朗普政府的一些對華脱鈎政策，比如學術、環保和跨國毒品走私等領域。

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總之，拜登政府會回歸理性，基於問題解決問題，而不是將中國視為一個必須在所有領域競爭的對手，這比起特朗普（Donald Trump）政府，是一個根本性的轉變。因為特朗普政府一心想往冷戰方向塑造中美關係，而拜登政府允許中美競爭與合作同時存在。

要實現以上的對華策略轉變，拜登面臨兩大難點：第一，如何處理特朗普政府遺留的，將中國視為冷戰對手的國內政策。第二，中國是否會合作。

拜登在對華關係的議題上，必須要十分小心，因為如果步伐邁得太大，會被批評為對華軟弱。

此外，現在並不清楚，中國是否願意幫助拜登恢復中美關係，中國的經濟很不錯，在戰略競爭上，中國與中東、東南亞都保持着良好的關係。從某種程度上看，中國的軟實力，現在可能比美國要強大。所以，中國可能會說，不認為當下有與美國政府合作的必要。

01：這是否意味着，儘管特朗普和蓬佩奧（Mike Pompeo）在離任前不斷給中美關係埋雷，但拜登上台之後，中美關係依舊有較大的機會重置？

陸伯彬：是的，中美首先要做的是改變（過往針鋒相對的）語言（change the speech）。對美國而言，加入巴黎氣候協定，重回世衛組織，在這些領域重新展開與中國的合作，是相對而言容易做到的事情。

2020年11月7日，總統當選人拜登周六，在特拉華州威爾明頓，他的家鄉，發表演講。（AP）

有挑戰性的是經濟和科技以及台灣和南海問題等領域，短期內，我不認為拜登會開始一個新的外交議題，不會就台灣問題有新的提法，也不會對中國的科技公司施加新制裁，但要完全逆轉特朗普政府的政策，需要一定時間。

中國未來兩到三年會仔細觀察，新的美國政府是否創造了中美重建合作的基礎。當然，最緊要的第一步應該是，讓中美關係停止惡化，停止包括台灣問題在內的對抗和衝突。