國內形勢每下愈況　拜登還有能耐顧及北京嗎？

美國總統拜登（Joe Biden）執政已有6個月。這6個月期間，他總體上對中國採取審慎姿態，一直沒有和中國國家主席習近平舉行會面，反而注重聯合盟友加大對華施壓。這6個月期間，拜登希望在內部抗疫、推行疫苗接種及刺激經濟等壓力疊加的情況下，能在外交上有所收穫，尤其要通過盟邦外交和價值觀外交，形成對中國的聯合施壓，展現所謂的「實力地位」。



但是，拜登外交政策始終受到內政的束縛。新冠肺炎病毒Delta變異株導致的疫情蔓延、基建方案及經濟支出計劃遇阻、紐約州民主黨州長性醜聞、美墨邊境危機、國內支持率下滑等等，都時刻提醒拜登政府，美國國內問題久拖不決，始終會影響其執政表現。

先是抗疫和疫苗接種。由於Delta變異株的快速傳播，美國疫情又出現了一波反彈。美國現在平均每日新增新冠肺炎疫情病例接近9萬。多個州又重新恢復了口罩令，其中，紐約州甚至強制要求鐵路系統員工接種疫苗。美國疾病防控中心（CDC）也建議，即便是接種了疫苗的人群在室內也要戴口罩，尤其在高風險地區。

2021年7月4日，美國總統拜登在白宮舉行的獨立日慶祝活動上發表講話，稱「美國正在走出疫情」。 （AP）

雖然白宮在8月2日強調已經實現了70%成年人口至少接種一劑疫苗的目標，但它實際上比原有計劃推遲了1個月的時間。目前，白宮尚未考慮發出全國性的接種疫苗規定，但拜登政府的首席醫療顧問福奇（Anthony Fauci）警告說，由於高傳染性的新冠變異病毒導致新增病例大幅上升，情況將變得更糟。

之後是拜登的4萬億美元基建方案再次遇阻。參議院兩黨談判已經持續一個多月時間，彼此在資金來源及分配等方面存在分歧，包括是否動用抗疫資金。目前，兩黨僅僅在約1萬美元的基建方案上達成一致。但是，參議院投票又出現了新變數。已經接種了疫苗的南卡羅來納州共和黨籍參議員格雷厄姆（Lindsey Graham）8月2日宣布自己的新冠病毒檢測結果呈陽性。這很有可能影響全院的投票。

即便參議院通過，也需要眾議院立法，而且要等到9月復會後。但是，眾議院民主黨人，包括議長佩洛西（Nancy Pelosi）和左翼議員，都希望基建方案包含兒童福利和應對氣候變化的資金。這就意味着拜登還要花費時間化解和眾議院民主黨人之間的分歧，尤其要平衡左翼進步派勢力的利益訴求。

債務上限危機暫時難消除。8月1日，豁免兩年的美國債務上限恢復生效。由於美國國會未能在繼續開啟暫停債務上限或提高債務上限做出決斷，美國財政部次日便啟動「應急現金保護措施」這一非常規舉措，已經於近日開始採取非常規措施，在有限空間內和不發新債的情況下儘量避免違約風險，最多可能撐到10月。

2020年10月12日，共和黨參議員格雷厄姆在國會山向媒體發表講話。今年8月初，他宣布感染新冠肺炎。（AP）

雖然自奧巴馬時代以來，美國多次出現債務違約風險，但實質性的違約事件很少發生，最終兩黨都會妥協、涉險過關。但即便如此，這種風險對美國經濟也會帶來打擊。尤其是前面提到的基建談判及預算支出計劃，也會因為債務上限恢復生效而存在一些變數。

拜登政治盟友跌落神壇。8月3日，紐約州總檢察長辦公室3日發布了165頁的調查報告，詳述了紐約州州長科莫（Andrew Cuomo）的性騷擾指控，提到科莫曾至少對11名女性進行性騷擾，違反了聯邦和州法律。雖然科莫否認指控，但已經在華府引發強烈反應。拜登和佩洛西等民主黨人士也不得不站出來呼籲科莫辭職。

科莫跌落神壇對拜登來說不算大的打擊，但他也失去了一個「地方配合中央」的強力政治盟友。在2020疫情爆發之初，宣布參選的拜登和當時積極抗疫的科莫幾乎每周都會舉行兩三次通話。拜登當時曾評價科莫在抗疫中展現出了「領導力」，值得全國學習；科莫則稱讚拜登是「偉大的公僕」。就連時任美國總統特朗普（Donald Trump）也有意離間兩人，調侃說：「科莫是比拜登更優秀的總統候選人」。

美墨邊境闖境人數再創新高。根據美國媒體的報道，夏季Delta變異株導致的新冠病例激增，也讓邊境安全問題愈發尖鋭，其中尤其包括很多兒童。夏季温度越高，越境人數反而新多。加上新冠肺炎病毒的防範，拜登政府面臨極大的壓力。知情人士稱，拜登政府將繼續阻止移民家庭在南部邊境尋求人道主義保護，並將邊境關閉時間延長到8月末。

拜登上台6個月以來同北京的外交接觸：

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拜登民調呈現下滑的趨勢。拜登作為新總統上台後通過疫情防控和經濟刺激的確抬升了他的支持率，但是由於疫情反彈和經濟復甦乏力，他的民調也開始走下坡路。根據8月2日公布的哈佛大學CAPS-Harris民意調查，拜登的支持率下降到52%，比6月下降了10個百分點。蒙茅斯大學（Monmouth University）民調顯示，拜登支持率也由4月份的54%下降到了7月份的48%。根據蓋洛普民調（Gallup poll）8月2日公布的民調，只有40%的美國人認為疫情防控出現好轉，而1個月前，這一比例高達89%。

本來說，自歐洲行之後，拜登就將未來6個月的重心放在對華外交接觸，為中美元首會晤鋪路。但是，以上這些國內問題難免將消耗拜登的執政精力，讓他無暇應對北京挑戰。

當然，內政事務繁雜，各種矛盾疊加，可能也會讓中美關係的發展更為複雜，尤其是美國國會如今對雙邊關係的掣肘非常大。兩黨矛盾越尖鋭，中美關係越受累，畢竟兩黨唯一能夠找到的共同話語對象就是中國，而且都願意打不同形式的「中國牌」。所以，為了提升民調，維護執政利益，拜登在姿態上將繼續對中國展現強硬。

但這對於實質上化解美國國內矛盾、解決國內問題並無助益。只能說，拜登要想騰出時間應對中國挑戰，從投資國內和中國開展激烈競爭，並且要在任內贏得這場競爭，或者在第一任期就在外交上有所建樹，的確很難。