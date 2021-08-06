中美貿易｜美國多個商業團體呼籲拜登　重啟與中國貿易談判

拜登（Joe Biden）政府對中國貿易政策混沌不明引發美國商界擔憂，美國最具影響力的近30個商業團體呼籲重啟與中國的貿易談判，並削減進口關稅。



據美國《華爾街日報》8月5日報道，美國最具影響力的近30個商業團體呼籲拜登政府重啟與中國的貿易談判，並削減進口關稅，稱進口關稅拖累了美國經濟。

這些團體代表美國零售商、晶片製造商與農民等群體。

在8月5日致美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）和財政部長耶倫（Janet Yellen）的信中，這些商業團體認為，北京已經達到了中美貿易協議中的「重要基準和承諾」，包括向美國金融機構開放市場，以及減少美國對中國出口農產品的一些監管壁壘。

信中稱，「以工人為中心的貿易議程應該考慮到中美相互關稅對美國人造成的成本，並取消損害美國利益的關稅。」

2021年7月29日，美國總統拜登在白宮發表講話。（AP）

截至發稿時，美國貿易代表辦公室和財政部的發言人沒有對這封信做出回應。

這些貿易團體包括華盛頓一些最有影響力的大型商業協會，包括美國商會（U.S. Chamber of Commerce）、商業圓桌會議（Business Roundtable）、美國零售商聯合會（National Retail Federation）、美國農場局聯合會（American Farm Bureau Federation）和半導體行業協會（Semiconductor Industry Association）等。

《華爾街日報》指出，美國貿易團體的猛烈抨擊表明，許多美國企業對拜登政府評估中國貿易和經濟政策的速度越來越感到失望。