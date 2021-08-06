美斯與巴塞隆拿「分手」　為何英媒認為事件仍有轉機？

8月6日凌晨，躍上體育榜熱門搜尋的新聞，不是世人關注的東京奧運，而是阿根廷球王美斯（Lionel Messi）離開巴塞隆拿（FC Barcelona）的消息，外界本來都以為在這一天，巴塞會正式宣布與美斯續約，結果卻是恰恰相反。不過，英媒如《獨立報》、《Four Four Two》都刊文主張故事並未結束，還看西甲（LaLiga）會否「妥協」。



圖為2020年11月美斯在社交網站發文悼念馬勒當拿。（Instagram@Leomessi）

西甲的薪水總額上限規定

根據巴塞隆拿的聲明，美斯與球會都有意續約，但美斯仍要離隊的原因是「財政和結構性的障礙」，並特別提到是西甲對球員註冊的規定，外界普遍解讀為這是指薪酬支出上限的規限。

確實，在疫情之下，巴塞隆拿大受影響，加上一眾球星既難賣掉、送走，也難讓他們大幅減薪之下，球會面對一連串債務問題，但巴塞無法留住美斯，還與薪酬支出總額超過西甲訂出的上限有關。在美斯外，巴塞隆拿今年夏天引入的新援如阿古路（Sergio Aguero）、迪比（Memphis Depay）等，至今也因此未完成註冊。

對於普通打工仔來說，難以想像會設有「薪酬上限」，但在擁有眾多超高薪球員的歐洲球壇，西甲賽會便要求球隊按收入、負債等因素，設定總薪酬支出上限，以達到財政公平競技原則。

美斯在巴塞隆拿效力21年，圖為他2018年1月在巴塞隆拿對皇家蘇斯達的比賽上（AP）

西甲會否為一人放寬規定？

雖然巴塞隆拿正式宣布美斯會離開，但不少英媒認為美斯仍有留下的可能，《獨立報》便指，事件給西甲帶來沉重壓力，即是否放寬規定以換取美斯留在西甲，尤其是剛在兩日前的8月4日，西甲才剛宣布獲私募巨頭CVC Capital Partners收購10%股份，現在卻很可能讓聯賽內的最大明星離開西班牙，對西甲的打擊不小。

《Four Four Two》也主張，這次事件可能是巴塞隆拿釋放給西甲的一種信號，在聲明特意說明是因西甲規定而無法留住美斯，以此作為談判戰術，說服對方放寬財政公平規則，最終達到留下美斯的目的。

美斯在巴塞隆拿效力的時間裏贏得多項錦標，圖為2012年5月他與隊友慶祝贏得西班牙國王盃（AP）

ESPN記者馬爾科蒂（Gabriele Marcotti）指，他認為到了9月1日，美斯仍然會是巴塞隆拿的球員，要麼是他把合約重組，要麼是因為巴塞隆拿收回一些轉會費，又或是因為西甲放寬總薪酬支出上限規定，甚至這三件事可以全都發生。

西甲難妥協？

巴塞隆拿當然希望西甲放寬規定，但西甲應否為了一個人而改變規定，將成為爭議話題，西班牙《馬卡報》（Marca）8月3日刊文，則主張西甲不會「屈服」，原因是其他西甲球隊不會支持改變規則、巴塞隆拿在歐洲超級聯賽（The Super League）事件後失去公眾同情等。