美國多名議員籲將榮耀列入實體清單

美國打壓中國華為公司行動持續進行，在華為出售手機部門榮耀後，美國14位共和黨議員呼籲將榮耀列入美國政府實體清單。



據路透社報道，美國眾議院由14名共和黨議員組成的團體8月6日發出呼籲，要求美國商務部將中國華為公司前子公司榮耀列入美國政府的經濟黑名單。

美國眾議院外交事務委員會資深共和黨議員、中國特別工作組主席麥考爾（Michael McCaul）和中國特別工作組其他13 名成員致函美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo），要求最終用户審查委員會（End-User Review Committee，ERC）將榮耀加入美國商務部實體清單。

議員們在公開信中寫道：「如果不將從華為剝離後的榮耀指定到實體清單，美國的技術和軟件可能會流向這家應該受到限制的公司。」

公開信指出，榮耀被賣給一個中國國家主導的財團，深圳市政府擁有多數股權。

2018年12月7日，德國漢堡舉行華為科技產品展示會。（Getty）

公開信稱，「分析師指出，出售榮耀可以讓其獲得所依賴的半導體晶片和軟件。如果榮耀沒有出售，它可能不會獲得這些資源。」

「出售榮耀不是市場操控的結果，而是由中國共產黨精心策劃的。當榮耀是華為的一部分時，對華為技術出口的擔憂同樣適用於榮耀目前的由國家支持的所有權結構。如果我們行動太慢，只關注單獨的實體，而不是它們之間的關係和生態系統，中共的黨國經濟就會戰勝美國的制裁。」

議員希望確保美國政府以足夠的速度採取行動，以應對中共逃避出口管制的企圖。

2019年9月10日，在匈牙利布達佩斯舉行的國際電信聯盟2019年世界電信展上，人們在華為公司的展廳參觀。（新華社）

美國商務部發言人對此回應，稱讚賞「這些國會議員的觀點」。

他指出，美國商務部「正在不斷審查可用訊息，以確定實體清單中可能增加的內容。」

截至發稿時，中國駐華盛頓大使館、榮耀和華為還沒回應。

華為2020年11月表示，將把其廉價品牌智能手機部門榮耀出售給一個由30多家代理商和經銷商組成的財團。

2020年11月17日，多家企業發布聯合聲明，深圳市智信新訊息技術有限公司已與華為投資控股有限公司簽署了收購協議，完成對榮耀品牌相關業務資產的全面收購。出售後，華為不再持有新榮耀公司的任何股份。