國防部老將主理美國實體清單　拜登展示對華科技戰部署

7月13日,拜登提名了任職國防部30年、有國防全球供應鏈管理經驗的前國防部副次長埃斯特韋斯(Alan Estevez)為商務部工業和安全局(BIS)的負責人,主理包括對華為等中國企業禁止科技產品出口的「實體清單」。此人選的國防背景與過去歷任,以至外界預期都差距甚大,顯示出自特朗普時代開始以商務部出口管制作為對華科技戰主線之一的策略,在拜登時代很可能會以另一種方式展現。



工業和安全局成立於2001年,負責管理美國的出口管制規則,本意是要阻止一些武器原件的出口流入恐怖份子之手。此職責雖然重要,可是其爭議性極小、專業知識要求高,所以一直以來也罕見關注——直至特朗普上台以後。

2018年以來,特朗普當局透過立法、改制等行動,將工業和安全局的出口管制實體清單變為其壓止中國科技發展的政策工具,其中最具標誌性的案例就是要求企業要先得到美國政府特別批准才可對華為出口晶片等高科技產品,其後此規限的範圍更不斷擴大,而且愈來愈多中國企業也因不同原因而陷入實體清單之中——在剛過去的周五(7月9日),就有14家監控技術相關企業被指因其在新疆的經營而「上榜」。

而實體清單的影響也甚為明顯。去年中曾超越三星(Samsung)而成為第一大智能手機生產商的的華為,至去年第四季已跌至第六位,被一眾未有被放在實體清單中的中國手機企業(如小米、Oppo等)超越。有科技評論者更認為華為將以其鴻蒙系統走上軟件公司的業務轉營路。

特朗普如此將實體清單變為大國政治工具,也使這個原本無人關注的「官僚深宮」成為了國際政治觀察者的焦點所在。可是,首先將該局政治化的特朗普卻沒有在人事任命上顯示出出口管制的關鍵性。

在其上任之初,特朗普的確提名了一位有國防部國際安全事務經驗、曾任職波音公司多年的人物里卡德爾(Mira Ricardel)為領導工業和安全局的副商務部長,可是里卡德爾在2018年上旬中美貿易戰尚未正式展開之時已被調任成副國家安全顧問,同年底更因傳與第一夫人梅拉尼婭(Melania Trump)不和而被炒。

里卡德爾離任後,其商務部原職卻一直懸空,只由2008年上任的商務部副次長希爾(David O. Hill)「長期署任」,被指是特朗普時代實體清單政策執行混亂的原因之一。希爾本人是官場老將,擔任助理副商務部長前,曾主理美國小型企業管理局(SBA),雖然其後曾參與國防相關的貿易政策,卻明顯不是此範疇的專精人物。

而且,希爾本人屬於老一輩的華盛頓官僚,似無對華科技競爭的新思維。在2009年,他就曾與中國商務部副部長蔣耀平出席中美高科技的相關對話,當中一大主題是美國出口管制過時、過於嚴謹,導致歐洲和日本逐漸在對華高科技出口行業中成為美國的競爭對手。此刻回看此等論題確實頗有隔世之感。

自拜登上任以來,主理工業和安全局的人事任命雖然甚少得到媒體關注,卻沒有離開國際政治觀察者的視線。此前,曾經撰寫報告將中芯國際與解放軍扯上關連的SOS International公司情報整合主管莫維農(James Mulvenon),以及在奧巴馬時期曾任工業和安全局的助理商務部長沃爾夫(Kevin Wolf),就是兩大熱門人選。

莫維農雖然向有對華強硬的觀點,卻沒有出口管制的經驗,其在國防評論界言論高調,鷹派立場明確,甚有毛遂自薦之感;而沃爾夫雖然對出口管制有經驗,也曾在奧巴馬時代以伊朗禁運為由禁止對中興的通訊設備出口,可是他卸任之後卻幫助美國半導體企業申請對華企出口的准許證,被對華鷹派視為過於親華和親商之餘,也被莫維農暗指他只有「老舊思維」,似乎是指其主理的工業和安全局在奧巴馬時代並沒有被用於主力應付中國科技挑戰。

對於莫維農和沃爾夫兩大人選,外界分析原認為如果拜登任用前者,工業和安全局將在對華科技政策制訂上扮演更大角色,而若後者獲用,則可見拜登已制訂好對華科技政策,只需一位熟悉出口管制法律規章的人物去執行政策。

莫維農(James Mulvenon)本年1月曾在國防分析評論平台「War on the Rocks」發表有關「中國科技民族主義」的文章,其中提出強硬出口管制的主張,在華盛頓政界一度惹起關注。(War on the Rocks網站)