前瞻巴黎奧運｜法國提升形象大計：塞納河辦開幕禮　文化古蹟曬冷

日本東京奧運來到尾聲，在8月8日的閉幕禮，法國巴黎市長伊達爾戈（Anne Hidalgo）將接過奧運五環旗，象徵舉辦奧運會的重任正式開始由巴黎擔起。

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）自2017年當選以來，一直大力支持法國主辦奧運，下屆的巴黎奧運如今成為他的新功課，法國擬推行的嶄新計劃，便包括不在體育場館中舉辦開幕禮，而是在塞納河（Seine River）上以露天形式舉辦。法國盼望透過令人耳目一新的奧運會助國家走出陰霾，提升國際形象。



巴黎為了向全球宣傳自己是2024年奧運的主辦地，巴黎埃菲爾鐵塔（Eiffel Tower）8月8日就會率先展現創意，它會掛起一面史上最巨型的旗幟，以創下巴黎奧運的首個世界紀錄。

巴黎奧組委主席埃斯坦蓋（Tony Estanguet） 形容，旗幟面積會與一個足球場相若。

巴黎奧運：圖為2021年6月8日，法國巴黎埃菲爾鐵塔掛起一面「綵排用」的旗幟。埃菲爾鐵塔會在2021年8月8日掛起一面史上最巨型、有如足球場般大的旗幟（AP）

盡量讓觀眾參與

在新冠肺炎（COVID-19）疫情下，民眾不能入場觀看東京奧運開幕、閉幕禮及大部份賽事。巴黎奧運有望是疫情後的首個奧運會，奧組委希望盡量讓觀眾參與奧運，用前所未有的創意方式團結民眾與運動員。

巴黎的其中一個計劃就是在塞納河上或路上舉辦露天開幕禮， 估計逾30萬名觀眾可在塞納河沿岸欣賞開幕禮。各國奧運代表團會乘船出場，他們會經過埃菲爾鐵塔、巴黎聖母院及羅浮宮等地標。

奧組委更考慮讓馬拉松賽事在早上舉行，然後同日舉辦公開馬拉松，讓合資格的業餘者也能體驗賽場，在單車賽場也有類似計劃。

東京奧運：圖為2021年7月24日，法國總統馬克龍（左）在日本東京觀看奧運女子3人籃球賽事。（AP）

改善法國形象

法國總統馬克龍的外交野心向來不小，他當選後一直大力支持法國主辦奧運，希望透過奧運推銷法國，重振國家的國際形象，尤其是近年法國登上國際版面的大事件，往往是不愉快消息，例如2015年的巴黎連環恐怖襲擊、由2018年持續至今的黃背心示威、2019年的巴黎聖母院大火等，這些負面消息為國家蒙上陰影，法國希望以革新的方式主辦奧運有助引起世界各地民眾注意，令外界重新認識這個國家。

巴黎聖母院大火：圖為2019年4月15日，巴黎聖母院起火。（Getty）

聖母院或趕及重開

建築新聞網站ArchDaily於2021年8月2日引述巴黎聖母院重建計劃的負責人若熱蘭（Jean-Louis Georgelin）指，聖母院有機會趕及在巴黎奧運會時重開，但部份修復工作會在奧運過後很久才會展開。美國天主教大學（Catholic University of America）正用中世紀技術來仿製聖母院的屋頂桁架。