前瞻巴黎奧運｜2024將有新比賽項目　與地域文化潮流有關

日本東京奧運8月8日晚上閉幕之際，法國正緊鑼密鼓地籌備2024巴黎奧運。下屆奧運將引入4個奧運比賽項目，當中3個同為今屆奧運的比賽項目。



國際奧委會（IOC）把空手道、滑板、競技攀岩、衝浪，以及棒球/壘球5個體育項目列入東京奧運賽事。而巴黎奧運將保留滑板、競技攀岩和衝浪，並新增霹靂舞（Breaking）賽事。

東京奧運：圖為8月7日，伊朗及沙特阿拉伯空手道運動員在日本東京參加奧運會決賽。（AP）

巴黎奧組委會長埃斯坦蓋（Tony Estanguet）2019年6月解釋為何新增霹靂舞時指，主要是吸引年輕人並確保奧運「更城市」和「更藝術」。

與年輕人有關

巴黎奧運網站亦介紹道：「國際奧委會熱衷於為包容、性別平衡和以青年為中心的運動項目設立新標準。巴黎2024向奧委會提交納入4項新運動的議案，這與年輕人密切相關，且獎勵創造力和運動表現。」

網站稱，這4項運動全都容易上手，在社交媒體上，參與這項運動的人也已形成數個非常活躍的社區。

東京奧運：圖為美國滑板選手8月5日在日本東京參加奧運會預賽。（AP）

與地域文化有關

國際奧委會允許主辦城市新增體育項目，這就不難理解為何東京奧運增設空手道和棒球/壘球賽事，但巴黎奧運新增霹靂舞。空手道起源於日本，棒球在日本亦是極受歡迎，但它們卻不太適合法國。反而Hip Hop文化極受法國民眾喜愛。

棒球1996年至2008年是奧運正式項目，缺席奧運12年後終於在東京奧運「完美歸來」，但卻不會出現在巴黎奧運，這引發一些批評。美國壘球運動員奧斯特曼（Cat Osterman）稱：「你擁有6支球隊，（但）球員們全都認為（參加奧運）這個夢想永不會實現。」

國際奧委會體育總監凱特·麥康奈爾（Kit McConnell）表示，大會了解大家對這些運動的顧慮，還有這些運動在奧運會上的地位可決定運動員的資金和發展，不過他們認為向主辦城市提供靈活更重要。