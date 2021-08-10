與性侵妹妹元兇同倉　耳邊述犯罪過程　男子難忍嘲諷失控「復仇」

美國華盛頓州(State of Washington)監獄發生一宗令人無奈的謀殺案，26歲男子謝恩(Shane Goldsby)入獄後，發現同倉的70歲獄友羅伯特(Robert Munger)竟是過去性侵他未成年妹妹的罪犯，對方不但沒有悔意，甚至經常嘲諷謝恩，更在他耳邊不斷細說當年犯罪過程，謝恩最終失去理智打死對方。謝恩最後因謀殺判監25年。事件引起熱烈討論，不少人同情他的遭遇。



綜合《紐約郵報》等外媒報道，謝恩於2017年因偷走警車，又在逃亡過程中撞傷一名警員而入獄。他一進牢房就發現同倉的羅伯特竟是當年性侵自己未成年妹妹的罪犯。他頓時崩潰無法接受，讓他更痛苦的是，羅伯特還經常在他面前一再訴說過去犯案的細節。

羅伯特因為2019年12月犯下性侵兒童、猥褻兒童、持有兒童色情物品等被判入獄43年。謝恩曾要求換倉卻遭駁回，從此羅伯特的行為變本加厲。謝恩表示：「我當時很震驚，他一直重複對我說性侵我妹妹的細節，還說要給我看作案的影片，我腦子愈來愈亂，情緒不穩，馬上要到臨界點」！

最終謝恩於去年6月2日失控打死羅伯特，法庭資料顯示，他在監獄公共區域攻擊死者，狂毆對方的臉14下，轉身離開前又猛踢對方頭部至少4下，導致其重傷死亡。

此案近日開庭審理，謝恩在庭上懺悔，向羅伯特妻子與家人道歉，表示無法想像以這種方式失去家人是什麼感覺，感到非常抱歉。但同時謝恩也提出控訴，自己犯下偷車罪後深感懊悔，本來希望重新做人，「你們非要把我和這傢伙關在一起，我也是受害者！」經審判後，謝恩因謀殺面臨25年刑期，還需向死者家屬支付賠償金，金額尚未決定。