病毒溯源｜美國共和黨中文版報告：新冠病毒是從武漢實驗室外泄

美國共和黨8月7日發布的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）溯源報告中文版指，證據優勢（Preponderance Of Evidence）表明，新冠病毒（SARS-CoV-2）是從中國武漢實驗室泄露而來。



共和黨2日發表《新冠肺炎起源：有關武漢病毒研究所的調查》英文版後，時隔1周再發布簡體中文報告。

中文版比英文版多10頁。這份報告涵蓋實驗室洩露與爆發疫情的時間發展，又列出武漢病毒研究所長王延軼、中國病毒學家石正麗和武漢國家生物安全四級（P4）實驗室主任袁志明等關鍵人物。

報告稱，證據優勢顯示，新冠病毒或是研究⼈員2012年至2015年從雲南洞⽳收集⽽來，之後2019年9⽉12⽇前在武漢病毒研究所⼀間實驗室外泄，而非外界懷疑的華南海鮮市場。

美國眾議院外交委員會首席共和黨議員麥考爾（Mike McCaul）2日公布一份由委員會共和黨工作人員撰寫的報告，內文以英文寫成。報告稱相信多數證據證明，新冠病毒從中國武漢病毒研究所泄漏，此事發生於2019年9月12日之前。