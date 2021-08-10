莫迪主持召開聯合國海上安全會議　普京出席

8月9日舉行的聯合國安理會海上安全問題會議是印度作為安理會主席舉行的第一個標誌性會議。俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）並以視像形式出席，並對印度擔任安理會8月主席表示祝賀。



克里姆林宮8月9日表示，俄羅斯總統普京出席8月9日由印度主辦的聯合國海上安全視像會議，並在會上致辭。

普京說，海上航線充滿危險，各國需要共同建立一個更有效地打擊跨國犯罪和防止利用海洋進行犯罪活動的機制。

The President of Russia took part in The @UN Security Council high-level open debate https://t.co/aavzMQxqvE pic.twitter.com/vXiqVXX64O — President of Russia (@KremlinRussia_E) August 9, 2021

普京強調，作為一個領先的海上強國，俄羅斯在維護和加強海洋安全的國際法律秩序方面做了大量工作，不僅是聯合國，俄方也積極參與東盟地區論壇和東亞峰會等眾多區域形勢的活動。

他還補充，俄羅斯也有興趣同環印度洋協會和印度洋委員會建立富有成效的合作，以及願意進一步分享反恐行動、預防犯罪、識別和消滅包括海上領域在內的盜匪集團的經驗。

在致辭的結尾，普京還感謝了印度舉行這次會議，並祝願印度在履行其作為聯合國安全理事會8月份主席的職責方面取得成功。

此次關於海上安全的會議是印度加入聯合國安理會後主辦的第一個聯合國高級別會議。作為一個非常任理事國，印度將在8月份擔任這個世界最高機構的輪值主席國。

美國和中國方面則分別派出美國國務卿布林肯（Antony Blinken）和中國常駐聯合國代表團第一副代表戴兵出席。