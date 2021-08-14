周六人物誌｜愛潑斯坦性醜聞再發酵　為舊愛扯皮條之女是什麼回事

英國安德魯王子（Prince Andrew）8月9日遭一名美國女子入稟紐約法院，指控在17歲時遭對方性侵，並披露被已故「富豪級淫媒」愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）前女友馬克斯韋爾（Ghislaine Maxwell）強迫坐王子的大脾。事件再次引起外界對上流社會性侵風暴的關注，而馬克斯韋爾的角色亦成為談論焦點。
麥克斯韋爾是典型的「含着金涉匙出世」的例子，父親羅伯特（Robert Maxwell）是英國富豪，其商業王國涉足多個範疇，包括英國《鏡報》、當時在頂級足球聯賽角逐的牛津聯（Oxford United）等，麥克斯韋爾曾到這些地方工作。
父親離世 家道中落
羅伯特在1991年將傳媒生意拓展到美國，收購《紐約每日新聞》，兩父女到當地做「開荒牛」。惟好景不常，羅伯特同年11月在乘坐以女兒命名的遊艇出海時失蹤，最終發現死在摩洛哥對開海面。
官方的報告指羅伯特心臟病發，從遊艇上墮海身亡。當局其後揭發他挪用公司的養老基金支撐搖搖欲墜的商業王國，結果其資產被拍賣抵押，麥克斯韋爾與家人被迫離開老家。本身與父親關係密切的她猶如一夜間失去整個天下。不過不足一年，她就被拍到與愛潑斯坦一同現身倫敦希斯羅機場。
為愛潑斯坦穿針引線
愛潑斯坦原本是一位數學教師，其後投身銀行界並平步青雲，成立自己的顧問公司，甚至為創立L Brands的韋克斯納（Leslie Wexner）打理財政事務。愛潑斯坦在1991年與麥克斯韋爾認識，憑着後者的人脈網絡，他們與安德魯王子、特朗普（Donald Trump）等建立關係，但這亦是不少年輕女性惡夢的開始……
麥克斯韋爾涉嫌協助性侵的醜聞，最早追溯到1994年。有受害者指出，麥克斯韋爾就其應徵私人按摩師一事，邀請她到紐約面試，事主為麥克斯韋爾按摩後，對方突然表示事主需要進行第二輪「面試」——結果成為愛潑斯坦的「獵物」。
愛潑斯坦曾在2008年與佛羅里達州法院就嫖妓罪達成認罪協議，以入獄13個月換取免受聯邦法院起訴。而在他服刑期間，麥克斯韋爾對他不離不棄，繼續打理對方物業。她表示自己是一名非常忠心的人，而在父親離世後，愛潑斯坦對她愛護有加，因此自己在有限的情況下幫助對方，是一件非常體貼的事情。
被迫和另一受害人坐安德魯王子腿上 曾於愛潑斯坦女友家中遭強姦（點擊了解更多）▼▼▼
「替死鬼」還是主謀？
麥克斯韋爾其後成立保育海洋的組織，在聯合國及多間傳媒上發言。不過愛潑斯坦的性侵醜聞再次浮現，更首次披露麥克斯韋爾直接指示事主與安德魯王子發生性關係。
愛潑斯坦在2019年7月被捕，在拘留期間自殺身亡。麥克斯韋爾亦在翌年被捕，當局起訴她在1994至1997年期間協助愛潑斯坦性剝削及虐待未成年少女。狀紙提到，麥克斯韋爾負責「獵頭」和親近受害者，利用自己是成年女性身份，令事主放下戒心，甚至直接參與性侵。
麥克斯韋爾的官司在今年11月開庭，其兄長及代表律師都認為她是愛潑斯坦的代罪羔羊，強調她根本不會做出這些事情。但她最終是否有罪，以及成為家道中落的象徵，將取決於法院的裁決。無論如何，她的名字會一直與愛潑斯坦的負面新聞扯上關係。