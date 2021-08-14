周六人物誌｜愛潑斯坦性醜聞再發酵　為舊愛扯皮條之女是什麼回事

英國安德魯王子（Prince Andrew）8月9日遭一名美國女子入稟紐約法院，指控在17歲時遭對方性侵，並披露被已故「富豪級淫媒」愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）前女友馬克斯韋爾（Ghislaine Maxwell）強迫坐王子的大脾。事件再次引起外界對上流社會性侵風暴的關注，而馬克斯韋爾的角色亦成為談論焦點。



麥克斯韋爾是典型的「含着金涉匙出世」的例子，父親羅伯特（Robert Maxwell）是英國富豪，其商業王國涉足多個範疇，包括英國《鏡報》、當時在頂級足球聯賽角逐的牛津聯（Oxford United）等，麥克斯韋爾曾到這些地方工作。

父親離世 家道中落

羅伯特在1991年將傳媒生意拓展到美國，收購《紐約每日新聞》，兩父女到當地做「開荒牛」。惟好景不常，羅伯特同年11月在乘坐以女兒命名的遊艇出海時失蹤，最終發現死在摩洛哥對開海面。

官方的報告指羅伯特心臟病發，從遊艇上墮海身亡。當局其後揭發他挪用公司的養老基金支撐搖搖欲墜的商業王國，結果其資產被拍賣抵押，麥克斯韋爾與家人被迫離開老家。本身與父親關係密切的她猶如一夜間失去整個天下。不過不足一年，她就被拍到與愛潑斯坦一同現身倫敦希斯羅機場。

為愛潑斯坦穿針引線

愛潑斯坦原本是一位數學教師，其後投身銀行界並平步青雲，成立自己的顧問公司，甚至為創立L Brands的韋克斯納（Leslie Wexner）打理財政事務。愛潑斯坦在1991年與麥克斯韋爾認識，憑着後者的人脈網絡，他們與安德魯王子、特朗普（Donald Trump）等建立關係，但這亦是不少年輕女性惡夢的開始……

圖為2000年2月12日，美國房地產開發商特朗普和當時女朋友梅拉尼婭與愛潑斯坦和馬克斯韋爾於海湖莊園出席活動。（Getty Images）

麥克斯韋爾涉嫌協助性侵的醜聞，最早追溯到1994年。有受害者指出，麥克斯韋爾就其應徵私人按摩師一事，邀請她到紐約面試，事主為麥克斯韋爾按摩後，對方突然表示事主需要進行第二輪「面試」——結果成為愛潑斯坦的「獵物」。

愛潑斯坦曾在2008年與佛羅里達州法院就嫖妓罪達成認罪協議，以入獄13個月換取免受聯邦法院起訴。而在他服刑期間，麥克斯韋爾對他不離不棄，繼續打理對方物業。她表示自己是一名非常忠心的人，而在父親離世後，愛潑斯坦對她愛護有加，因此自己在有限的情況下幫助對方，是一件非常體貼的事情。

被迫和另一受害人坐安德魯王子腿上 曾於愛潑斯坦女友家中遭強姦（點擊了解更多）▼▼▼

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「替死鬼」還是主謀？

麥克斯韋爾其後成立保育海洋的組織，在聯合國及多間傳媒上發言。不過愛潑斯坦的性侵醜聞再次浮現，更首次披露麥克斯韋爾直接指示事主與安德魯王子發生性關係。

愛潑斯坦在2019年7月被捕，在拘留期間自殺身亡。麥克斯韋爾亦在翌年被捕，當局起訴她在1994至1997年期間協助愛潑斯坦性剝削及虐待未成年少女。狀紙提到，麥克斯韋爾負責「獵頭」和親近受害者，利用自己是成年女性身份，令事主放下戒心，甚至直接參與性侵。

美國檢察官講述起訴愛潑斯坦前女友馬克斯韋爾的細節。（Reuters）

麥克斯韋爾的官司在今年11月開庭，其兄長及代表律師都認為她是愛潑斯坦的代罪羔羊，強調她根本不會做出這些事情。但她最終是否有罪，以及成為家道中落的象徵，將取決於法院的裁決。無論如何，她的名字會一直與愛潑斯坦的負面新聞扯上關係。