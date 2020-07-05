英媒揭安德魯王子邀愛潑斯坦前女友遊宮　疑與元首級淫魔關係匪淺

英國安德魯王子（Prince Andrew）捲入美國已故富商愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）的性醜聞案，被指有份性侵少女。惟他一直否認指控，更稱對愛潑斯坦的罪行不知情，又拒絕配合調查。《每日電訊報》7月4日公布兩張照片，顯示2002年，愛潑斯坦前女友馬克斯韋爾（Ghislaine Maxwell）曾乘坐愛潑斯坦的私人飛機到倫敦，獲得王子邀請到白金漢宮（Buckingham Palace）遊覽，更違規坐上英女王伊利沙白二世（Queen Elizabeth II）的加冕寶座。

當年馬克斯韋爾、美國前總統克林頓（Bill Clinton）、跟他份屬好友的荷里活男星奇雲史柏西（Kevin Spacey）及美國演員基斯德加（Chris Tucker）先一同乘坐愛潑斯坦的私人飛機到訪非洲。從照片可見，克林頓在飛機的樓梯上摟着馬克斯韋爾的肩膀合照。有傳媒報道指，這部私人飛機被人謔稱「蘿莉塔快線」（Lolita Express），專門用來接載名流參加性派對，克林頓據傳至少搭過26次。

愛潑斯坦被指利用這部飛機接載那些用於「待客」的少女來往不同地方。2015年事件中的受害人朱弗雷（Virginia Giuffre）入稟控告愛潑斯坦，她說自己被侵犯的地方，包括「蘿莉塔快線」。她亦被曾被安排為安德魯王子提供「服務」。在朱弗雷入稟後，王子的名字被揭出現在飛行日誌之上。

話說馬克斯韋爾及克林頓等人2002年乘坐這部飛機抵達倫敦，獲安德魯王子安排進入白金漢宮。從照片中可見，馬克斯韋爾坐在王座室中的女王接受加冕寶的座上；而克林頓好友、奇雲史柏西則坐在旁邊、這通常是菲臘親王（Prince Philip）的上座。單從照片來看，未知安德魯王子當時是否也在王座室內。

圖為2019年7月8日，紐約市檢察官公布會起訴愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）的罪名。（Getty）

王子攜友「登堂入室」 曾往莊園開派對

加冕寶座為女王在1953年接受加冕時所坐的座位，除了她與菲臘親王之外，沒有人可以坐在該兩個座位上，違規的職員會受罰。在記載王室成員活動的法院通函中，沒有該次白金漢宮之旅的紀錄，證明該次是安德魯王子為朋友安排的非官方及即興的活動。

安德魯王子同年12月更在諾福克郡（Norfolk）的桑德林漢姆莊園（Sandringham House）為馬克斯韋爾舉辦驚喜生日派對。愛潑斯坦也是賓客之一。

馬克斯韋爾被控涉嫌誘騙未成年少女與愛潑斯坦及其他名人發生性關係，已在2020年7月2日遭美國聯邦調查局（FBI）拘捕。她被指透過詢問未成年少女的生活及帶她們購物等，以博取對方信任，又不時談及性話題，企圖將性虐待「正常化」。

王子疑淡化交情 新照反駁有關說法

安德魯王子去年8月曾發聲明指，他在1999年認識愛潑斯坦，之後每年見面一至兩次。他曾於對方數處住所留宿，但在二人相處的有限時間期間，未曾見過愛潑斯坦涉及任何可疑的犯罪行為。他重申對未有認清愛潑斯坦的真面目感到後悔。

愛潑斯坦的醜聞掀起輿論的波浪，波及安德魯王子。他因此在同年11月接受英國廣播公司（BBC）電視專訪，否認性侵指控。當被問到他2010年曾到愛潑斯坦位於紐約的大宅接受招待、逗留4天一事時，他更指這是一個便於逗留（convenient place）的地方。從王子這番陳述看來，他看來是有意淡化與愛潑斯坦及馬克斯韋爾的交情。