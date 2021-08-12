從抗疫英雄變「鹹豬手」　紐約州長科莫自毀政治生涯｜國際晨報

美國紐約州長科莫深陷性騷擾醜聞，8月10日在黨友施壓與輿論壓力下道歉並辭職。曾日因每天現身熒幕公布新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情最新消息並以措施果斷等贏得好名聲的「抗疫英雄」短短1年便「跌落神壇」。



紐約州檢察長詹樂霞（Letitia James）1週前公布調查報告，稱科莫（Andrew Cuomo）以不當言語以及不顧他人意願對至少11名女子擁抱、親吻以及觸摸騷擾，觸犯多項聯邦與州法律。報告出爐後科莫四面楚歌，民主黨大老紛紛與他割席，要求他下台的聲浪與日俱增。美國總統拜登（Joe Biden）也呼籲科莫辭職。

美國紐約州州長秘書德羅薩（左）2021年8月8日宣布辭職。她被指有份幫科莫掩飾不當行為以及報復受害人。圖為她2018年9月14日與科莫（右）一同出席記者會。

科莫1週以來堅稱自己清白，惟終在10日宣布辭職，14天內生效後，現任副州長霍楚爾（Kathy Hochul）接任。曾為聯邦眾議員的她，將成為首位女性紐約州長。

科莫疫情期間攢下來的民望，在當地養老院被揭長期低報染疫病死人數後受挫。惟如非性騷擾案將他拉下馬，他大可等待時間沖淡一切，拿着率領紐約州政府十多年來，包括促成同性婚姻合法化、加強槍械管制、提高州內最低工資，以及抗疫政績再下一城。他本擬2022年將再度出戰州長選舉，超越父親當了3任紐約州長的成就。但如今科莫長達40年的政治生涯或已劃下句號。

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