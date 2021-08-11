尼日利亞醫科男上解剖課　驚見多年好友變成「無言老師」

非洲尼日利亞一名醫學院學生，日前上解剖課時，看到令他永生難忘的一幕。原來課堂上的「大體老師」，竟然是自己多年好友，他當下崩潰尖叫跑出教室外，還因為此事請了幾個禮拜的假，才讓心理狀態慢慢調適回來，事後得知，好友是遭警察濫殺身亡。



根據《BBC》等外媒報導，這名學生名叫埃格貝（Enya Egbe），今年26歲，他回憶在7年前於卡拉巴爾大學（Calabar University）就讀醫學系上解剖課時，他和其他同學們圍坐在3張放有大體的桌前，沒想到幾分鐘後，他發現要解剖的其中一具大體，竟是自己的好友迪文（Diven）。

埃格貝和迪文是多年好友，兩人交情甚篤，也常會結伴一起去酒吧玩，不過某天迪文突然失蹤，埃格貝再也沒見到他，連迪文的家人也找不到他的下落。沒想到迪文出現那天，竟然是以「大體老師」的身分出現在解剖課上，還發現他的胸部右側有兩個彈孔，這讓埃格貝當場崩潰跑出教室。

事後埃格貝聯繫迪文的家人，對方告知迪文事發當晚，原本和3位友人準備回家，不料途中遭警方逮捕，家屬試著找尋他的下落，最後卻出現在醫學院的教室內。埃格貝也因為此事，內心受到極大創傷，還因此請教好幾個星期，導致他比其他同學晚一年畢業，目前他在一間醫院實驗室工作。

只是這起事件，凸顯出尼日利亞警察暴力問題，還有政府太平間提供無名屍給醫學院使用的法律爭議，儘管事後當局有解雇殺害迪文的部分員警，但正義還是無法被伸張，目前尼日利亞解剖學家協會也正在努力遊說修改法律，確保這些捐贈給醫學院的大體，能有完整的紀錄和家屬同意。

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