NBA｜希臘怪物「字母哥」非真正希臘人？　盼訪家鄉尼日利亞尋根

撰文: 運動視界 最後更新日期: 2021-04-22 19:23

「字母哥」艾迪度高普(Giannis Antetokounmpo,以下稱Giannis)急不及待想更深入了解自己的「根源」。嚴格來說,這頭「希臘怪物」真正的原產地並非希臘,而是尼日利亞的拉哥斯(位於尼日利亞西南部的海港大城)。 「顯然很多人都不知道我來自哪裏」Giannis表示,「很多人都以為我的父母親來自希臘,但事實並非如此。我的父母都是黑人,他們都是尼日利亞人。」 文: 小佛/運動視界 【本文經「運動視界」授權轉載】

1991年,Giannis的雙親──Charles Adetokunbo和Veronica Adetokunbo為了替全家人追尋更美好的未來,決定從拉哥斯舉家遷移到希臘打拼,唯一留在拉哥斯的是長子Francis,他被交由祖父母撫養長大。

根據《紐約時報》報導,為了養家餬口,Charles找到一份雜工差事,他的妻子Veronica則當了保姆。當時,Adetokunbo一家人是當地唯一的黑人家庭。除了長子之外,Charles和Veronica還生下四個兒子,這四名兒子都是在希臘出生的,包括1994年12月6號誕生、五兄弟中排行第三的Giannis。

照理來說,Giannis原本的姓氏應該是Adetokunbo,然而護照上的姓氏卻被拼成了Antetokounmpo,因此Antetokounmpo往後便取代Adetokunbo成了Giannis的姓氏。

Giannis家庭照(Instagram@giannis_an34)

Giannis自幼在希臘文化的薰陶中成長,學習希臘語、就讀當地學校,並在7歲的時候開始打籃球;不過,踏入家門後一切截然不同,他學習尼日利亞的知識、過着尼日利亞文化的生活。「我在一個尼日利亞家庭中成長,」Giannis表示,「雖然我在希臘出生並接受希臘式教育,但每天回家後的一切都跟希臘文化無關,迎接我的是貨真價實的尼日利亞文化──遵守紀律、尊敬長輩、品行端正且注重操守。」

Veronica和兒子們交談時用的是伊博語。伊博語是四種尼日利亞官方語言之一,在尼日利亞和赤道畿內亞大約有1800萬人使用。「我懂一些伊博語,我會算數,但我講得不夠流利。如果我回到尼日利亞,當地人根本聽不懂我在說什麼,場面一定很逗趣。」Giannis談到伊博語時這麼說,「我的父母都來自尼日利亞,但尼日利亞大概有250種方言,所以他們使用不同的語言。」

【同場加映:NBA史上著名高佬】(按圖放大)

+ 9 + 9 + 9

Giannis自幼在希臘文化的薰陶中成長,學習希臘語、就讀當地學校,並在7歲的時候開始打籃球。(Getty Images)

名人堂成員、以招牌夢幻步風靡NBA的「非洲天王」奧拉祖雲(Hakeem Olajuwon)被公認為是有史以來最偉大的國際球員,也是最偉大的NBA球星之一。你或許知道他和Giannis一樣是尼日利亞人,但你或許不曉得他們兩人之間的淵源連結。奧拉祖雲透露,他和Giannis都是約魯巴族人(Yoruba)。

(註:豪薩人、約魯巴人、伊博人為尼日利亞三大民族。)

我從他的姓氏得知我們來自同一個部族──約魯巴族。他的姓氏在約魯巴語中拼成Adetokunbo,意思是「王者已從海外歸來」。 奧拉祖雲

「我敢肯定尼日利亞人非常以他為榮,特別是因為他優異的表現和統治NBA的支配力,」奧拉祖雲表示,「更驚人的是,他在非常短的時間內就達到了這麼偉大的成就。」

艾迪杜高普表現突出,個人職業生涯屢創新高。(Getty Images)

在2013選秀會被公鹿以首輪第十五順位選中時,Giannis並沒有預料到自己會成為超級球星。不過,同為尼日利亞人的前勇士隊中鋒艾施利(Festus Ezeli)卻相信他絕非池中物。

2015年在南非約翰內斯堡舉辦的NBA非洲賽因緣際會讓Giannis首次踏上非洲土地,他代表非洲隊出戰,拿下全場最高的22分;當時同樣代表非洲隊的艾施利目睹Giannis的身手後,就篤定字母哥的未來絕對不可限量。

「我的天!他在南非為非洲隊接管了比賽。我們在板凳區談論他,我當時心想:『哇!這個孩子真的很特別。』他在場上能毫不費力完成任何事情,他的運動天賦展露無疑;儘管那是場友宜性質居多的比賽,他仍然積極表現出競爭心態和強大優勢。」艾施利這麼評論Giannis。

追本溯源一直都是件好事。 奧拉祖雲

Giannis還不曾親自踏上尋根之旅,但他希望最快今年夏天或明年夏天能夠走訪尼日利亞。事實上這趟尋根之旅去年夏天差點就成行了,但他母親對他說:「千萬別去,你一去就會被人山人海包圍。」

「我想親眼看看我的家鄉、看看我父母成長的地方、看看我的親戚族人,這對我來說非常重要。我希望我的孩子也會為了我這麼做。很顯然的,將來我一定會擁有孩子,而他們會在美國成長,但我希望他們某天能回到希臘,去拜訪我成長的地方、看看我曾經嬉戲過的操場和遊樂場。」令人遺憾的是,Giannis的父親在2017年過世了,終年54歲,他無法親眼見證兒子風光地衣錦還鄉。

【NBA】「字母哥」入選《時代》百大人物 名將渣巴大讚體壇英雄

令人遺憾的是,Giannis的父親﹙左﹚在2017年過世了,終年54歲,他無法親眼見證兒子風光地衣錦還鄉。(Instagram@giannis_an34)

Giannis也表示,他已經在2015年取得尼日利亞護照。當被問到為何申請尼日利亞護照時,他這麼回答:「這很重要。我身上流着尼日利亞的血,它也是我的一部份。我的父母都是尼日利亞人,他們也希望我這麼做,而我也想取得尼日利亞護照。」

Giannis說在NBA明星周這段期間他非常喜歡「希臘怪物」這個綽號,更表示這個綽號是「如今的我的一部份」;不過他並不希望自己代表的僅僅是希臘怪物這個身分,因為他同時也是一位自豪的非洲人。「我見過很多人,我告訴他們自己是個非洲人而不僅只是他們所認識的希臘怪物。」Giannis說。

「我的綽號是否會讓人們誤解我的身份,其實並不重要。在希臘的時候,總有人會對我說:『你才不是希臘人,你是尼日利亞人,因為你是黑人!』;不過也有很多時候情況是相反的,人們對我說:『你不是非洲人,你是希臘人,你是希臘怪物!』然而我一點也不在乎這些言論,對我來說,最重要的是我打從內心深處明白自己是誰、知道自己從何而來。」

本文編譯自:'The Greek Freak' wants to go back to his Nigerian roots

【本文經「運動視界」授權轉載,延伸閱讀:《NBA》從總勝率看近十五年的最大贏家──馬刺、火箭、獨行俠】