加拿大駐華大使聽取斯帕弗判決後發表意見　中國回應歐盟聲明

加拿大商人斯帕弗（Michael Spavor）8月11日被中國地方法院判刑11年，並要將他驅逐出境。加拿大駐華大使鮑達民（Dominic Barton）在監獄中聽取判決。



2021年8月11日，加拿大駐華大使鮑達民在中國遼寧省丹東市一所監獄外等待。（AP）

據美國之音（VOA）8月11日報道，中國遼寧省丹東市法院8月11日公開消息顯示，「斯帕弗為境外刺探、非法提供國家秘密案件進行公開宣判，認定罪名成立，判處有期徒刑11年，並沒收財產5萬元人民幣，將其驅逐出境。」

鮑達民在丹東市監獄聽取了法院對斯帕弗的判刑，加拿大駐中國大使館還舉行記者會，來自多個國家駐華外交人員前往加拿大駐中國大使館聲援加拿大。

鮑達民通過視像對聚集在加拿大駐中國大使館的外交官和新聞記者們說，「我們以最強烈的言辭譴責在缺乏公正和透明的庭審後作出的這項裁決。」

對於上述言論，中國駐歐盟使團發言人回應稱，斯帕弗為境外刺探、非法提供國家秘密，嚴重損害中國國家安全和利益。中國司法機關嚴格依法辦案，作出公正判決，並充分保障其各項合法權利，所謂「任意拘押」純屬無稽之談。因案件涉及國家秘密，有關法院依法不公開開庭進行審理，無可指責。

中國駐歐盟使團發言人還發出警告，歐方多次對中方依法處理外籍公民個案妄加評論，這是對中國內政和司法主權的粗暴干涉，嚴重違背國際關係基本準則，中方對此予以強烈譴責。中方強烈要求歐方切實尊重法治精神和中國司法主權，謹言慎行，避免對中歐關係造成負面影響。