塔利班聲稱已控制9個省會　攻佔全國65%土地

塔利班宣稱已控制阿富汗34個省中的9省首府。歐盟一名高級官員8月10日表示，塔利班已經控制了阿富汗65%的領土。



歐盟一位高級官員8月10日表示，塔利班現在控制了阿富汗65%的土地，正威脅另外11個省會城市。

阿富汗東北部巴達赫尚省（Badakhshan）的法扎巴德（Faizabad）在11日成為塔利班佔領的第8個省會。

據此前此道，塔利班同日宣稱佔領了阿富汗北部另外兩省的首府。至此，阿富汗塔利班已控制阿富汗34個省中的9省首府。

美國從阿富汗撤軍，引發外界對阿富汗形勢的擔憂（請點擊大圖瀏覽）：

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路透社8月12日報道，美國國防部一名官員援引美國情報機構的話稱，塔利班武裝分子可能在30天內孤立阿富汗首都，並可能在90天內接管。

這位不願透露姓名的官員說，這最新時間預估是基於塔利班在阿富汗全國各地迅速取得進展而得出的。

但這位官員也指出，這還不是定局，阿富汗安全部隊可以通過更多抵抗來扭轉這一勢頭。