加拿大人在華獲刑渥太華批評　中國外交部：嚴重侵犯司法主權

中加關係緊張加劇。8月12日，中國外交部發言人華春瑩就加拿大指責中方處理加在華公民個案答記者問。



有記者提問：8月10日、11日，中國遼寧省高級人民法院、丹東市中級人民法院分別對加拿大籍被告人謝倫伯格（Robert Schellenberg）案、斯帕弗（Michael Spavor）案公開宣判。加方就此發表聲明，指責中方對二人有關判決，稱中方「任意拘押」斯帕弗、對謝倫伯格「任意」作出裁決，將繼續尋求斯帕弗獲釋、對謝倫伯格寬大處理。歐盟、英國等亦發聲支持加方。中方對此有何評論？

華春瑩表示，加拿大糾集個別國家，罔顧事實，混淆是非，對中國有關法院依法處理加在華公民個案指手畫腳、說三道四，嚴重侵犯中國司法主權，嚴重違背法治精神。中方對此予以強烈譴責。

華春瑩指出，加拿大籍被告人謝倫伯格參與有組織的國際販毒活動，夥同他人走私甲基苯丙胺222.035千克，走私毒品數量特別巨大。斯帕弗因涉嫌危害中國國家安全犯罪被提起公訴，該案於3月依法開庭審理。中國有關法院在審理查明犯罪事實的基礎上，依法對上述案件作出公開宣判。二人的各項合法權利均得到了充分保障。

中國是法治國家，無論違法犯罪人員是什麼國籍，司法機關均嚴格依法處理、一視同仁，任何外籍身份都不是「護身符」。加拿大一方面標榜「法治國家」和「司法獨立」，另一方面公然干預中國司法機關依法獨立辦案，公然踐踏法律面前人人平等的法治精神，充分暴露出其搞「雙重標準」的虛偽面目和將法律問題政治化的真實意圖。

華春瑩最後強調，中方奉勸加方，搞「咪高峰外交」、拉幫結派對華施壓的企圖過去沒能得逞，將來也絕不可能得逞。中方敦促有關國家拿出法治精神，尊重中國司法主權，停止發表不負責任的言論。

Please read my statement on China』s unacceptable and unjust conviction and sentencing of Michael Spavor: https://t.co/HkclGFeWCB — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) August 11, 2021

針對斯帕弗的判決，加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）8月11日回應說，中國的定罪和判刑是完全不能接受和不公正的。他還強調，無論是斯帕弗還是康明凱（Michael Kovrig），加拿大的首要任務仍然是確保他們立即被釋放。

此外，來自25個國家的幾十名駐華外交人員當天前往加拿大駐北京大使館聲援加拿大，其中包括美國、日本、英國、德國、法國以及立陶宛的外交官。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）更是發聲明，直接呼籲中國立即無條件釋放斯帕弗和康明凱。