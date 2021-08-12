英媒：中國企業小馬智行擱置赴美國上市計劃

路透社8月11日引述消息人士的說法報道，中國自動駕駛初創公司小馬智行現已擱置與一家估值達120億美元公司合併達成在美國上市的計劃，原因是該公司未得到中國監管部門的保證，即未來不會成為被當局整治的目標。



消息人士稱，小馬智行一直在與VectoIQ Acquisition II就合併上市一事進行談判，這筆交易計劃將通過向投資者定向融資的方式籌集約12億美元，目標是在10月前完成上市，不過目前該公司擔心如果繼續在美國上市，中國監管機構可能會對其採取行動，儘管該公司計劃通過與一家特殊目的收購公司（SPAC）合併的方式完成上市而非通過直接IPO。

報道指出，小馬智行可能會成為滴滴事件發生後暫停美國上市計劃的高估值公司之一，該公司由豐田汽車投資支持，並且在中美兩國都有業務。

另一方面，即便小馬智行繼續推進上市，該公司也將面臨來自美國的審查，原因是美國證券交易委員會（SEC）不久前曾宣佈，除非中國企業充分解釋其法律結構並且披露中國政府幹預其業務的風險，否則將不會允許其在美國融資。

小馬智行方面向路透社表示，該公司目前沒有上市的計劃或時間表，不願對此發表評論。