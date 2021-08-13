移民計劃︱澳媒：澳洲在6大類別簽證優先審批香港人申請

澳洲證實將加快審批香港居民的技術移民簽證申請後，澳媒8月12日引用當地移民部一份文件報道，香港人並非申請每一類別簽證也能獲優先處理，澳洲會在六大類別簽證優先審批港人申請。



澳媒SBS中文台的報道指，澳洲移民部長已在7月頒布新指引文件，調整針對技術移民的審理順序，列出11款對所有人最優先審批的簽證，其中在首6款簽證會再優先處理香港人個案，身處澳洲境內的香港申請人也會比境外港人優先。

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）2020年7月9日解釋有關對香港人簽證制度的方案（Getty）

在每個港人可獲優先審批的簽證類別之下，也可包括不同簽證，根據報道，在排列第1的類別中，便包括「申請人的職業列入優先職業表並申請了僱主擔保簽證（186簽證）或偏遠地區擔保簽證（187和494簽證）」、「所有通過全球人才計劃的申請人」等。

排列第2的類別是在關鍵領域職業已獲得提名的簽證申請人；排列第3的是申請了僱主擔保簽證（186簽證）或偏遠地區擔保簽證（187和494簽證）並且其擔保僱主是參與DAMA勞動協定中的一方。

排列第4的是494類別偏遠地區僱主擔保（臨時）簽證申請人；排列第5的是491類別偏遠地區技術工作（臨時）簽證申請人，還有第6類別是186類別僱主提名（永居）簽證申請人。

SBS中文台的報道指，香港人並非在申請每一類簽證時也能獲優先審批，例如在190類別提名技術（永居）簽證、189類別獨立技術（永居）簽證等，便不會因持有的護照而獲進一步優先處理。

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香港2020年中實施「港版國安法」，西方多國反對，澳洲同年宣告推出優待香港人方案，包括公布讓持當地學生簽證或臨時技術簽證的港人獲准額外在澳洲居留5年，然後有途徑申請永久居留。