BNO VISA｜英國推更新版歡迎小冊子　高官撰信解釋簽證者享租住權

撰文: 成依華 最後更新日期: 2021-07-09 16:05

英國自1月31日起正式開放讓符合英國國民(海外)護照(BNO)資格的香港人申請BNO簽證(BNO Visa)赴英居留後,倫敦政府7月8日再發布更新版的「歡迎小冊子」,增補內容包括置業需知、介紹當地正設立的「香港移民歡迎中心」網絡等。 英國政府網站同日並公開一封英國大臣向業主與租務代理組織發出的信件,內容為解釋赴英居留港人的法律地位,表明他們有權在英國租樓。

英國政府2021年7月8日發布更新版的「給持有香港英國國民(海外)簽證人士的歡迎小冊子」(冊子截圖)

英國政府之前已在4月發布中文版的「歡迎小冊子」,如今推出更新版。新增內容提到英國各地正設立一個名為「香港移民歡迎中心」(Hong Kong Welcome Hubs)的網絡,當中設有12個中心,分布在英格蘭、威爾斯、北愛爾蘭和蘇格蘭,並指這些中心會扮演支援角色。

新版小冊子也增補有關「自置物業」的內容,提醒移居者在英國買樓的注意事項、要準備哪些文件等。

英國政府7月8日也在網站公開一封由英國房屋、社區及地方政府事務大臣鄭偉祺(Robert Jenrick)撰寫的信件,這封信在5月27日向業主與租務代理組織發出。

鄭偉祺在信中表示,他曾與新到步的香港移民會面,了解到部份人在私營市場租樓時遇到問題,所以寫信予業主與租務代理,以解釋BNO簽證持有人與透過「特許入境許可」(Leave Outside the Rules,簡稱LOTR)留英者的法律地位,強調他們在英國均有租住權(Right to Rent)。

英國房屋、社區及地方政府事務大臣鄭偉祺2021年5月向業主與租務代理組織發出的信件(網站截圖)

鄭偉祺又指,他明白LOTR留英者的許可期限為6個月,可能會令業主或租務代理有憂慮,但他強調,業主仍可對LOTR人士提供12個月的短期保證租屋協議。他之後提到,雖然不能保證LOTR人士一定會申請BNO簽證或其他居留許可,但相信大部份都是有意長期留在英國。

英國自2021年1月底起正式開放讓港人申請BNO簽證,但在這之前的2020年7月起,英國政府已容許BNO港人及親屬以「特許入境許可」形式入境暫時居留,期限為6個月,這種形式簡稱為LOTR。英國政府7月8日指,這個酌情入境安排將在7月19日屆滿。

