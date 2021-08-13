加拿大與中國陷司法互鬥　專家指或需美國在孟晚舟案上讓步

加拿大警方2018年應美國要求拘捕中國華為副董事長孟晚舟後，中加關係跌至谷底，兩國近日再就兩名加國公民在中國法庭的判刑事件爆發爭拗，加拿大專家表示，要解開僵局，可能需要美國在孟晚舟案上讓步。



加拿大新不倫瑞克省（New Brunswick）蒙克頓大學（University of Moncton）政治學教授與中國專家尚塔爾（Roromme Chantal）說，拘捕孟晚舟「突然破壞兩國自1970年代起很好的關係」。

他說，在這事件中，加拿大顯然是被夾在美中地緣政治世仇之間，他相信中國會「盡一切可能讓孟晚舟獲釋」。

圖為2021年6月29日，華為首席財務官孟晚舟離開位於加拿大卑詩省溫哥華的住所。（Reuters）

在孟晚舟被捕後，中國先後拘捕加拿大商人斯帕弗（Michael Spavor）與前外交官康明凱（Michael Kovrig）的事件受到關注，斯帕弗8月11日在中國法院被判監11年。

加拿大駐中國前大使趙樸（Guy Saint-Jacques）指，發生在這時間點並非偶然，「沒有巧合」。他又認為這些拘捕行動相當於「挾持人質」。

圖為8月11日中國華為副董事長孟晚舟乘車抵達加拿大溫哥華的法院。（Getty）

趙樸認為，康明凱會獲得更嚴厲的判決，因為他是前外交官，中國知道這能帶來重大影響。

趙樸稱，其中一個解決方法是讓美國撤銷對孟晚舟的指控，或與中國達成協議，但他補充稱，目前為止，美國沒有讓步的跡象。