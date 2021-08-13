加拿大與中國陷司法互鬥　專家指或需美國在孟晚舟案上讓步

加拿大警方2018年應美國要求拘捕中國華為副董事長孟晚舟後，中加關係跌至谷底，兩國近日再就兩名加國公民在中國法庭的判刑事件爆發爭拗，加拿大專家表示，要解開僵局，可能需要美國在孟晚舟案上讓步。
加拿大新不倫瑞克省（New Brunswick）蒙克頓大學（University of Moncton）政治學教授與中國專家尚塔爾（Roromme Chantal）說，拘捕孟晚舟「突然破壞兩國自1970年代起很好的關係」。
他說，在這事件中，加拿大顯然是被夾在美中地緣政治世仇之間，他相信中國會「盡一切可能讓孟晚舟獲釋」。
在孟晚舟被捕後，中國先後拘捕加拿大商人斯帕弗（Michael Spavor）與前外交官康明凱（Michael Kovrig）的事件受到關注，斯帕弗8月11日在中國法院被判監11年。
加拿大駐中國前大使趙樸（Guy Saint-Jacques）指，發生在這時間點並非偶然，「沒有巧合」。他又認為這些拘捕行動相當於「挾持人質」。
趙樸認為，康明凱會獲得更嚴厲的判決，因為他是前外交官，中國知道這能帶來重大影響。
趙樸稱，其中一個解決方法是讓美國撤銷對孟晚舟的指控，或與中國達成協議，但他補充稱，目前為止，美國沒有讓步的跡象。
華為孟晚舟引渡案｜加拿大法官質疑控方指控是否有效杜魯多稱加拿大人斯帕弗判決不可接受 中國駐加使館回應加拿大人在華獲刑渥太華批評 中國外交部：嚴重侵犯司法主權加拿大人在華獲刑11年 加前駐華大使呼籲抵制北京冬奧