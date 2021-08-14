阿富汗局勢｜塔利班開始包圍喀布爾　距離控制全國尚有多久？

阿富汗武裝組織塔利班（Taliban）控制第二大城市坎大哈（Kandahar）後，開始包圍首都喀布爾（Kabul）。英媒8月13日引述分析、外交人士及安全官員稱，他們均低估了塔利班的軍事戰略。



路透社11日報道，一名美國防部官員引述情報指，塔利班或於30天內孤立喀布爾，甚或當地於90天內失陷，不過這個情況不是必然出現的結果，阿富汗部隊可以加強防衛扭轉局面。

在塔利班猛烈攻勢下，政府軍隊節節敗退，如今僅在尚由安全部隊掌控的大城市、位於喀布爾南部的賈拉拉巴德（Jalalabad），以及一向是反塔利班勢力區的北部城市馬扎里沙里夫（Mazar-i-Sharif）苦苦抵抗。

阿富汗局勢：圖為8月12日，塔利班武裝份子在加茲尼省首府加茲尼市內巡邏。（AP）

英媒13日報道，隨着喀布爾遭圍困，塔利班尋求政治解決的希望變得渺茫。塔利班想迫使阿富汗總統加尼（Ashraf Ghani）投降，或將對有約450萬居民的首都發動血腥襲擊。

美國防部：首都未面臨迫在眉睫威脅

美國防部發言人柯比（John Kirby）13日承認塔利班正「試圖孤立喀布爾」，但認為「喀布爾目前未處於迫在眉睫威脅的環境下。」不過英媒同日引述美國一名國防官員稱，評估情況已惡化，喀布爾面臨直接被攻擊的風險。

報道也引述塔利班高層扎德蘭（Muhammad Zadran）稱：「我們會像蟒蛇一樣圍繞喀布爾，必然會控制喀布爾和阿富汗政權，（時間）也許僅為數周。」

聯合國深表關切

聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）13日對阿富汗局勢惡化表示深感不安，呼籲塔利班立即停止攻勢並開展對話。