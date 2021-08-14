巴基斯坦恐襲案致多名中國公民死亡　印度否認涉事：調查結果荒謬

巴基斯坦政府近日公布最新調查進展稱，7月14日發生導致9名中國公民死亡的達蘇市（Dasu）巴士爆炸案是一宗自殺式炸彈襲擊，襲擊者得到印度、阿富汗情報部門的支持，印度外交部8月13日回應時否認指控。



《印度斯坦時報》8月13日報道，印度外交部發言人巴格奇（Arindam Bagchi）否認巴方的調查結果，他指巴方公布的調查進展是荒謬言論，利用這種說法轉移國際社會注意力，使國際社會「不再關注巴基斯坦作為地區不穩定中心和『恐怖分子避風港』的作用」。

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他又強調，印度一直在與國際社會合作，「處於打擊全球恐怖主義的前沿」。

7月14日上午，中方企業承建的開普省達蘇水電站項目出勤巴士在赴施工現場途中發生爆炸，已造成9名中方人員及4名巴基斯坦人員遇難。

經過一個月的調查後，巴基斯坦政府於8月12日公布了調查進展。巴基斯坦外長庫雷希稱，達蘇恐襲案是在阿富汗策劃的，襲擊者使用的車輛也是從阿富汗走私到巴基斯坦境內，襲擊者所屬網絡得到印度和阿富汗情報部門的支持。