塔利班閃電開進喀布爾　重掌阿富汗早已注定？︱國際晨報

阿富汗武裝組織塔利班（Taliban）連日迅速奪得全國多個重要省會的控制權，更於8月15日兵臨首都喀布爾（Kabul）城下，並與總統加尼（Ashraf Ghani）政府商討籌組過渡政府的可能。這意味喀布爾落入塔利班之手只是時間問題，亦象徵這個組織相隔二十年之後，很大機會重新上台執政。



塔利班迫近喀布爾之前，在過去數天奪得全國34個省的其中23個省，包括巴爾赫省首府兼第四大城市馬扎里沙里夫（Mazar-e-Sharif）及東部城鎮賈拉拉巴德（Jalalabad）等。有阿富汗官員直言，容許塔利班「無血開城」是挽救平民生命的唯一途徑。

阿富汗相隔二十年之後，勢再由塔利班掌權，情況引起國際社會關注。而當地民眾會否再次活於伊斯蘭原教旨主義下成為其中一個焦點，婦女的教育及工作等基本權利亦受到威脅。

不過話說回來，塔利班如此順利向全國各地進擊，除了因為他們善於掌握地理和政治因素，獲外國協助訓練的政府軍本身亦有很多問題纏身，變相向塔利班奉上城池，造就對方「強勢回流」。

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