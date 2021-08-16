阿富汗局勢｜英國稱無意重返當地　俄羅斯：未決定是否承認塔利班

塔利班（Taliban）8月15日接管阿富汗首都喀布爾（Kabul），英國國防大臣華萊士（Ben Wallace）16日表示，英軍及北約（NATO）部隊將不會重返當地。



華萊士接受英國天空新聞（Sky News）訪問時表示，承認阿富汗已經落入塔利班手中，但認為要視乎塔利班的行動才判斷對方是否阿富汗的合作政權。

他亦指出，英國與北約都無意重返阿富汗，而英軍目前的工作是盡一切能力協助英國公民及曾協助英國的阿富汗人撤離，目標是每天疏散大約1200至1500人。他強調喀布爾機場的情況仍然安全。

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）的阿富汗問題特使卡布洛夫（Zamir Kabulov）同日亦表示，莫斯科方面不會急於決定是否承認塔利班的地位。

圖為8月16日，塔利班的資深成員們公開一段預先錄製的影片。塔利班呼籲和平接政府。（Reuters）

另外，對於塔利班迅速奪得阿富汗大部分土地，《華盛頓郵報》16日引述消息人士報道，塔利班在過去一年半以來，用錢收買當地官員和軍人，換取他們交出武器或投降。

阿富汗特工部門人員指，這些官員和軍人與塔利班達成協議的理由離不開是要錢，不過亦有一些人在美國與塔利班達成撤軍協議後，認為塔利班重新執政機會甚高，因此決定「確保自己站在勝利者一邊」。