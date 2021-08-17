阿富汗變天｜塔利班睽違廿載再執政　世界秩序恐改變？

塔利班（Taliban）8月15日入主阿富汗首都喀布爾（Kabul），意味全國大部分地區都落入塔利班手中，對方相隔二十年勢再度執政。外界憂慮阿富汗或倒退至塔利班當年實施嚴格的伊斯蘭原教旨主義，同時亦為中亞和中東地區、甚至整個世界的形勢帶來不明朗因素。



阿富汗變天後，喀布爾機場有大批民眾湧入，希望可以登上飛機離開家鄉。除了首都地區，亦有不少人選擇橫越邊界到伊朗及巴勒斯坦等鄰國避難。其中伊朗早已接收數以百萬計的阿富汗難民及移民，為本身遭受制裁的伊朗經濟及醫療系統百上加斤。

巴基斯坦亦同樣面對嚴峻的難民問題，當地目前有大約300萬名阿富汗難民棲身，外長庫雷希（Shah Mahmood Qureshi）15日向英國外相藍韜文（Dominic Raab）表示，阿富汗的情況需要國際社會持續與當地領袖接觸，確保阿富汗和平及穩定。

阿富汗變天：圖為8月16日一名塔利班戰士待在阿富汗總統府門外。（AP）

巴基斯坦「玩火」政策隨時玩出禍？

除了難民問題，塔利班再次抬頭可能影響巴基斯坦的政局。巴基斯坦三軍情報局（ISI）被指是在1990年代「孕育」塔利班的主要角色；而巴基斯坦與印度長期關係惡劣，因此在宗教及思想立場相近的塔利班，就被巴基斯坦視為阻止新德里的主要屏障。

塔利班控制阿富汗後，亦造就巴基斯坦塔利班（Tehrik-i-Taliban Pakistan，TTP）的冒起，即使雙方領袖被指意見相左，而且目標不一致，但前者在阿富汗再次執政，始終都會壯大巴基斯坦塔利班的勢力。

巴基斯坦前駐美國大使哈卡尼（Husain Haqqani）認為，該國社會已經飽受伊斯蘭極端主義困擾，他指出巴基斯坦一方面支持塔利班，另一方面亦嘗試與美國維持良好關係的政策是「玩火」，警告這種方式在長遠不會奏效。

8月15日，阿富汗喀布爾，塔利班武裝分子進入喀布爾總統府，在辦公室內拍照。（AP）

歐洲難民危機或再現

事實上，難民問題不只限於阿富汗鄰國，土耳其、奧地利都憂慮難民問題會蔓延到當地甚至整個歐洲。目前歐洲各國都接收曾經為他們工作的阿富汗人，但仍然難以預計阿富汗局勢會否令歐洲重演2015年的難民危機，導致像當年有超過100萬名非法移民從中東及非洲湧入的場面。而且一旦這些移民抵埗後傳出負面消息，可能進一步刺激右翼政治的崛起。

塔利班迅速重奪阿富汗控制權，其中一個主要原因是各地「極速」投降，亦令塔利班取得政府軍的武器。英國智庫「皇家國防安全聯合軍種研究所」（Royal United Services Institute， RUSI）研究員沃特林（Jack Watling）向英國廣播公司（BBC）表示，即使塔利班對武裝直升機及無人機的操作及保養知識可能不足，但他們將部分軍備轉讓至中亞、中東甚至是非洲的武裝組織，令各地的武裝衝突可能升級。

8月15日，阿富汗坎大哈，塔利班武裝分子登上一輛警車，在巿內巡邏。（AP）

塔利班造就中俄合作還是對抗？

對於西方國家撤出阿富汗，有分析指出，中國與俄羅斯可能是最大得益者。塔利班在1990年代末期執政時，只有沙特阿拉伯、巴基斯坦及阿聯酋承認其地位。不過塔利班高層日前接連訪問俄羅斯、中國及伊朗，《華爾街日報》指出，塔利班視中國為爭取國際社會承認其合作地位和經濟支援的國家。

阿富汗局勢不明朗亦促進中俄合作，防止伊斯蘭極端主義流入當地，兩國日前曾在寧夏舉行聯合軍事演習，展示兩國反恐及保障區內和平的能力。但另一方面，北京多次傳出有意在阿富汗大規模投資能源及基建計劃，以及當地豐富的稀土礦藏等，或可能引起同樣希望在中亞大展拳腳的俄羅斯，以及立場反對塔利班的印度不滿，為中俄及中印關係帶來暗湧。