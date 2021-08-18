俄羅斯解密二戰文件　日本關東軍司令親口承認731部隊人體試驗

俄羅斯聯邦安全局解密一批二戰時期的秘密文件，其中講述了日軍第七三一部隊利用活人做細菌武器試驗的細節。



俄新社8月16日報道，被日軍用來做人體試驗的對象有中國人、蘇聯人、朝鮮人和其他國家的人，這些人均因所謂的抵抗日軍的活動被捕，而且大部分人是在意識清醒的狀態被迫進行細菌武器試驗的，最終備受折磨而死亡。

這些文件還有蘇聯對最後一任日本關東軍司令山田乙三的審訊筆錄，其本人親口承認了731部隊用這些人進行過人體試驗。

解密的文件顯示，日本731部隊和100部隊利用這些抓捕來的實驗對象進行了人體感染鼠疫、炭疽病、霍亂、傷寒和氣壞疽等致病細菌的實驗，造成大部分實驗對象死亡。沒有死亡的對象也會進行二次實驗，最終難逃死亡的命運。

歷史文檔還顯示，日軍在感染病菌的實驗對象活着的時候，對其器官進行解刨切除，以觀察器官受損情況。據前731部隊成員回憶，在該部隊的實驗室內共有將近3,000名實驗對象死亡。但最終731部隊負責人石井四郎逃脱了懲罰，於1945年被美軍當局藏匿，之後在日本和美國等地繼續工作，於1959年去世。

這批文件還公布了1944年日本關東軍參謀部公布的《特勤局指南》，其中載有審問戰俘的各類主要流程，以及關東軍企圖於戰爭後期使用細菌武器來進行戰爭的具體計劃等歷史文件。