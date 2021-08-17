阿富汗局勢｜英媒：中國與巴基斯坦及俄羅斯對阿影響力勢增

英媒16日以《中國、巴基斯坦和俄羅斯將增加對阿富汗的影響力》（China, Pakistan and Russia set to increase Afghanistan influence）為題進行分析，稱美國聯軍撤出阿富汗後，塔利班掌權，中、巴、俄3國對與塔利班來往表現出來熱切程度雖不同，但他們在未來之於阿富汗的影響力勢將增加。



文中稱3個國家都表示準備在一定程度上與塔利班當局接觸，而隨着美國執行一個倉促、無秩序的撤軍行動，以及塔利班在20年後的今天再度重新掌權，地區大國在阿富汗的影響力將急劇增加。

俄羅斯、巴基斯坦和中國展示出來的熱切程度雖不同，都暗示願意順利過渡到與塔利班當局接觸。

分析稱，在所有地區鄰國中，巴基斯坦看來是最熱情地歡迎塔利班在阿富汗進行統治的。 巴基斯坦希望在塔利班治下，巴國對喀布爾有更大的影響力，使阿富汗成為與其伊斯蘭價值觀一致的強大地區盟友。

阿富汗成為包括英國、俄羅斯的美國的「帝國墳場」，中國因此對阿富汗的新政權謹慎，不想陷入歐亞大陸的「大博奕」之中。8月16日美國總統拜登在華盛頓白宮就阿富汗局勢發表講話。他表示，美軍撤出阿富汗是正確決定，他同時承認阿局勢惡化快於美方預期。（新華社）

俄羅斯方面，總統普京（Vladimir Putin）以反恐作為其外交政策的基石，並將其與打擊納粹主義相提並論。俄羅斯在敘利亞和利比亞，以保護它們免於激進主義和混亂為由，支持它們的威權領袖。然而在阿富汗，俄羅斯的計算便不同，更冷的現實政治正在發揮作用。俄羅斯儘管將塔利班稱為恐怖組織，但如它能夠確保俄外交官安全並防止武裝分子對其在烏茲別克斯坦和塔吉克斯坦等中亞盟友發動襲擊，俄羅斯似乎已準備好與它來往。

中國方面，分析稱中國的官媒雖對美國外交政策批評，但北京在其對塔利班政權的政策上謹慎行事，這是因為中國視阿富汗為「帝國墳場」，不想深陷歐亞大陸的「大博奕」中。

文中提及中國官媒《環球時報》引述一名高級政府專家15日稱，中國在展示它採用實用主義的方式：中國能做的就是參與戰後重建，提供投資，助力國家未來發展。

中國多年來致力打擊東突厥斯坦伊斯蘭運動（簡稱「東伊運」、ETIM），北京更關注塔利班上場後，當地會否再度成為恐怖分子溫床。

外交部發言人華春瑩16日表示，阿富汗塔利班多次表明，希望與中國發展良好關係，期望中國參與阿富汗重建與發展，決不允許任何勢力利用阿富汗領土做危害中國的事情，中方對此表示歡迎。

美國智庫德國馬歇爾基金會（German Marshall Fund）高級跨大西洋研究員斯莫爾（Andrew Small）稱，這就是北京在2000年會見塔利班時任領袖奧馬爾（ Mullah Mohammed Omar）的主要原因。他稱，在塔利班15日接管阿富汗後，恐怖主義仍是中國關注的首要議題。