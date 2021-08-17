新西蘭被指悄悄測試修改移民評分系統

若你想入籍新西蘭，技術移民是其中一種渠道。申請技術移民的人要向新西蘭移民局提交意向書（EOI，Expression of Interest），並在移民資格評估中獲得最少100分，移民局才會考慮其申請。當地傳媒8月17日稱，新西蘭移民局正悄悄測試修改這個篩選移民的評分系統。



外籍人士可以透過技術移民、企業家工作簽證、伴侶居留簽證和父母居留簽證等申請新西蘭國籍。倘若想申請技術移民類居留簽證（Skilled Migrant Category Resident Visa），申請人須需提交EOI意向書。

圖為新西蘭威靈頓國際機場。（Getty）

EOI是申請技術移民簽證的第3步。申請人向新西蘭移民局提交資料後，移民局會考慮向在EOI得到多於或等於100分的人發出移民簽證。移民局通常會批准EOI有160分的申請。

當地華文傳媒「發現新西蘭」17日報道，新西蘭移民局正悄悄改變EOI評分系統。報道指，以前填EOI時，勾選技術移民註冊職業清單上的職業並無加分，如果申請人的職業屬長期短缺職業，才能獲加多10分。但在新測試系統中，勾選註冊職業將額外得到20分，如果其職業屬長期短缺職業，則可獲加30分。不過報道指新西蘭移民局很快又刪除了這一測試。

移民局網站顯示，移民註冊職業清單有40種職業，包括牙醫、社工、營養師、醫護人員、老師和獸醫等。