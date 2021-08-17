阿富汗局勢｜少女痛心剖白　絕望流淚指「我們將慢慢死去」

阿富汗民兵組織塔利班即將重返執政，儘管他們堅稱會改變過去的殘酷高壓統治，大多數民眾卻仍相當害怕。首都喀布爾（Kabul）美容業者急忙拿出油漆，塗抹掉店外的西方女性婚紗廣告，一名少女傾訴內心恐懼時忍不住落淚，相關影片在社群媒體上瘋傳。



美國記者、女權運動家阿利內賈德（Masih Alinejad）13日在推特上分享影片，一名淚流滿面地對著鏡頭表示，「我們沒有價值，因為我們出生在阿富汗。我忍不住哭泣，必須擦乾眼淚才能夠拍攝這段影片。沒有人在乎我們，我們將在歷史洪流中慢慢死去」。這段影片至今已經累計205萬次觀看。

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《獨立報》報導，阿富汗記者納傑菲札達（Lotfullah Najafizada）15日上傳照片顯示，在泰吉美容院（Taj Beauty Salon）外，一名男性拿著白色油漆，塗掉女性身穿白紗的廣告圖片。業者3月才刊登這些廣告，如今似乎擔心被認為「倡導女性權利」而受罰，因此才會緊急銷毀。

twitter@Lotfullah Najafizada

塔利班1996至2001年統治阿富汗時，實施嚴格伊斯蘭法律，並且施以公開處刑及殘酷懲罰；女性當時不能上學或工作，如果想要踏出家門必須遮蓋臉部，並且由一名男性親屬陪同。

儘管塔利班如今強調，將改變過去的高壓統治，尊重女性權利，但先前仍有多篇報導指出，他們控制的一些省份發生女性員工遭資遣、女學生因故被要求離開大學的事件，地點包括全國第二、三大城坎大哈（Kandahar）及赫拉特（Herat）。甚至還有當地媒體指出，部分地區村長被要求編制12歲以上女孩名單，強迫少女與聖戰士結婚。

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西方國家擔心塔利班收回女性權利，許多女性權利倡議者也在社群媒體上喊話。史上最年輕諾貝爾和平獎得主馬拉拉（Malala Yousafzai）在推特上表示，「我們看著塔利班控制阿富汗時非常震驚，我對於女性、少數族群及人權倡議者深感擔憂。全球及地區強權必須呼籲立即停火，提供緊急人道主義救援，保護難民及平民」。

聯合國秘書長古特瑞斯（António Guterres）此前也說，阿富汗的情勢「對於女性及兒童的衝擊更大」，此外，「有初步跡象顯示，塔利班在其掌控地區實施嚴格人權限制，尤其針對女性及記者」，而他對此深感擔憂。

"We don't count because we're from Afghanistan. We'll die slowly in history"



Tears of a hopeless Afghan girl whose future is getting shattered as the Taliban advance in the country.



My heart breaks for women of Afghanistan. The world has failed them. History will write this. pic.twitter.com/i56trtmQtF — Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) August 13, 2021

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】