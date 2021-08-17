阿富汗局勢｜少女痛心剖白　絕望流淚指「我們將慢慢死去」

撰文：ETtoday
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阿富汗民兵組織塔利班即將重返執政，儘管他們堅稱會改變過去的殘酷高壓統治，大多數民眾卻仍相當害怕。首都喀布爾（Kabul）美容業者急忙拿出油漆，塗抹掉店外的西方女性婚紗廣告，一名少女傾訴內心恐懼時忍不住落淚，相關影片在社群媒體上瘋傳。

美國記者、女權運動家阿利內賈德（Masih Alinejad）13日在推特上分享影片，一名淚流滿面地對著鏡頭表示，「我們沒有價值，因為我們出生在阿富汗。我忍不住哭泣，必須擦乾眼淚才能夠拍攝這段影片。沒有人在乎我們，我們將在歷史洪流中慢慢死去」。這段影片至今已經累計205萬次觀看。

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《獨立報》報導，阿富汗記者納傑菲札達（Lotfullah Najafizada）15日上傳照片顯示，在泰吉美容院（Taj Beauty Salon）外，一名男性拿著白色油漆，塗掉女性身穿白紗的廣告圖片。業者3月才刊登這些廣告，如今似乎擔心被認為「倡導女性權利」而受罰，因此才會緊急銷毀。

twitter@Lotfullah Najafizada

塔利班1996至2001年統治阿富汗時，實施嚴格伊斯蘭法律，並且施以公開處刑及殘酷懲罰；女性當時不能上學或工作，如果想要踏出家門必須遮蓋臉部，並且由一名男性親屬陪同。

儘管塔利班如今強調，將改變過去的高壓統治，尊重女性權利，但先前仍有多篇報導指出，他們控制的一些省份發生女性員工遭資遣、女學生因故被要求離開大學的事件，地點包括全國第二、三大城坎大哈（Kandahar）及赫拉特（Herat）。甚至還有當地媒體指出，部分地區村長被要求編制12歲以上女孩名單，強迫少女與聖戰士結婚。

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西方國家擔心塔利班收回女性權利，許多女性權利倡議者也在社群媒體上喊話。史上最年輕諾貝爾和平獎得主馬拉拉（Malala Yousafzai）在推特上表示，「我們看著塔利班控制阿富汗時非常震驚，我對於女性、少數族群及人權倡議者深感擔憂。全球及地區強權必須呼籲立即停火，提供緊急人道主義救援，保護難民及平民」。

聯合國秘書長古特瑞斯（António Guterres）此前也說，阿富汗的情勢「對於女性及兒童的衝擊更大」，此外，「有初步跡象顯示，塔利班在其掌控地區實施嚴格人權限制，尤其針對女性及記者」，而他對此深感擔憂。

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】

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