阿富汗變天｜通緝三人女子搖滾組合20年　倘遭塔利班捕獲或判死

塔利班再度掌權阿富汗，全球再次喚起2001年塔利班炸毀世界最高佛像巴米揚大佛的記憶。大佛炸毀二十年後的今天，大家再度擔心這個保守政權再度執政，對阿富汗帶來怎麼衝擊？



1996年塔利班曾在阿富汗執政五年，直到2001 年 911 恐襲後，美國對阿富汗採取軍事行動才被推翻。塔利班在統治期間奉行激進政策，試圖建立一個所謂「真正伊斯蘭國家」，採取一系列極端激進的措施，宣稱要「恢復伊斯蘭教的傳統生活方式」：迫使婦女和女童過與世隔絕的生活，並禁止她們在 8 歲後獲得大部份就業和教育，對外封閉，炸毀阿富汗著名的巴米揚佛像，生活水準倒退，阿富汗更成為文盲率最高的國家之一。阿富汗有「中亞的十字路口」之稱，本為中亞佛教重鎮，這次塔利班再度掌權，大家估計一眾與其宗教念理不合的文物及藝術項目，有可能難逃被破壞或取締的命運。

巴米揚大佛被毀前後對比(UNESCO)

消滅反伊斯蘭藝術品

以位於喀布爾阿富汗國家博物館為例，這所博物館所藏文物跨越五萬年，由史前文物到伊斯蘭藝術，可是建館89年以來，從蘇聯入侵到塔利班掌權，多次經歷兵燹大火，單是1990年代末期該館便有七成藏品被掠走或破壞。在上一次搭利班當權時期，塔利班毀掉所有他們認為反伊斯蘭的藝術品，尤其是佛象及相關文物。2001年，除了炸毀巴米揚大佛外，武裝人員更闖入博物館保險庫，毀壞任何帶有人體和動物形象的文物，幾千件無價之寶被毀，當中更有具二千年歷史的文物。

1997年，阿富汗巴米揚大佛仍深藏在山谷中。（路透社）

雖然塔利班下台後，阿富汗國家博物館曾經整理文物，更於2017年把不少珍貴文物，借予中國於三年間巡迴多地展出（其中一站包括香港），然而這批文物已於2020年4月送回喀布爾，現今正面臨再一次被毀危機。

今年1月塔利班已控制考古遺址Mes Aynak，這是中亞的重要古老佛教寺院之一，距離喀布爾不遠。當地除了大批佛塔和雕像以外，還有約一萬件文物出土，包括逾2500個錢幣和40公頃寺廟群，官員們在塔利班進駐前將其中約3000件文物轉移至喀布爾的阿富汗國家博物館，如今塔利班已經完全控制了該遺址，但阿富汗國家博物館也自身難保面臨危機。阿富汗政府一名消息人士曾向傳媒表示，文物和工作人員都無法離境，只能相信聯合國會向塔利班施壓，要他們保護文化遺產事務官員，以及文物和遺址。

根據《紐約時報》8月16日報道，由於博物館衛兵已棄守博物館，館員擔心這個在20世紀90年代被嚴重洗劫的博物館會再次成為搶掠和偷盜的目標，超過8萬件館藏料陷入險境，博物館一名官員通過一名西方官員向外尋求援助。

阿富汗國家博物館。(Wikimedia Commons)

首隊女子交響樂團面臨取締

另一個讓外界關注， 是塔利班掌權下女性命運如何？一些在這十多年才紮根的女性藝術團體，極大機會被取締。

《衛報》於8月15日引述一名阿富汗女大學生的來信，表示在星期天早上，因為塔利班已經抵達喀布爾，他們會毆打沒有穿罩袍的婦女，所以警察正在疏散婦女。然而不少公共交通工具司機不讓婦女上車，因為他們不想承擔運送女人的責任。這名學生寫道：「現在看來，我必須燒掉我這 24 年裡取得的一切。現在持有美國大學的任何身份證或獎項都是有風險的；即使我們保留它們，我們也無法使用它們。我們在阿富汗沒有工作。」更有男性向這名學生表示：「這是你們能在街上自由的最後日子，總有一天，我會把你們四個都娶了。」

阿富汗著名三人女子搖滾樂隊Burka Band，多年來都是包著全身演出，20年來遭塔利班通緝。(Youtueb截圖)

而阿富汗著名女子搖滾樂隊Burka Band，被塔利班通緝快20年，塔利班武裝分子曾經說過，如果捉到該樂隊成員，會在喀布爾奧林匹克體育場眾人注視下對她們施以極刑。Burka樂隊的名字來自一種罩袍的名稱，在 1996 年塔利班統治阿富汗之後，每位女性都需要穿上這種服飾，身體的皮膚不允許有任何暴露；然而在 2003 年塔利班倒台後，三名阿富汗女孩：鼓手 Nargiz，貝斯手 Zamina 和主唱 Lorna，以此為樂隊命名，並全身包著罩袍諷刺塔利班時期婦女處境，並用歌聲唱了出來。這樂隊近年亦有發表新曲，但成員具體去向未明，但大眾相信樂團仍然存在。

除了Burka樂隊，阿富汗首個女子交響樂隊 Zohra 亦有可能被取締。Zohra 是阿富汗第一支女性管弦樂隊，樂團於2015年成立，成員由 35 個 13 到 20 歲的女孩組成，她們都是由2008年成立的阿富汗國立音樂學院的學生。樂團演奏傳統的阿富汗音樂，以及西方古典音樂，大約兩年半前，Zohra 管弦樂隊便曾在歐洲各地巡迴表演，2019年更在大英博物館贏得了起立鼓掌，但根據塔利班對女性的政策，這樂團的前景將不樂觀。

To All the #Film_Communities in The World and Who Loves Film and Cinema!



I write to you with a broken heart and a deep hope that you can join me in protecting my beautiful people, especially filmmakers from the Taliban. #Share it please, don't be #silent. pic.twitter.com/4FjW6deKUi — Sahraa Karimi/ صحرا كريمي (@sahraakarimi) August 13, 2021

最近幾個月，阿富汗接連出現針對該國知名女性的暗殺活動，儘管塔利班沒有聲名對此事負責，但許多人表示，該組織正在通過清除反對派為其回歸奠定基礎。阿富汗首位被任命為國營電影公司總監的女性製片人Sahraa Karimi早前便在 Twitter 發布貼文，呼籲國際伸出援手支援阿富汗。她在信中指塔利班將女孩賣給男性作妾，並會以服飾為由殺害婦女，倘若該政權再上台，自己和其他電影製作者恐成為下一個暗殺目標。

【世界上有不少建於孤島上的著名建築，我們一齊看看這五個著名歐洲孤島建築。】