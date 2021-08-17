阿富汗局勢｜中國外交部：美國要反思為何到處留爛攤子

阿富汗變天，塔利班捲土重來，美國總統拜登（Joe Biden）8月16日發表講話，重申美軍從阿富汗撤出是正確決定。中國外交部發言人華春瑩17日質疑，美國是否為阿富汗帶來和平。



華春瑩在外交部例行記者會上表示，美國以反恐的名義發動阿富汗戰爭，但是美國贏了嗎？她指出，二十年來在阿富汗的恐怖組織從個位數增加到了20多個，而且十多萬阿富汗平民在美軍及其盟友的槍炮下傷亡，過千萬人流離失所，阿富汗戰爭平均每天造成6,000萬美元的損失，嚴重拖累阿富汗的經濟社會發展，而美軍也付出了2,400多名軍人死亡和超過2萬億美元的代價。

她表示拜登講「美國在阿富汗的目標不是重建」倒也是句實話，稱無論是在伊拉克、敍利亞，還是阿富汗，美軍所到之處留下的都是動盪分裂、家破人亡，留下了千瘡百孔的爛攤子。

她批評美國的力量和作用是破壞，不是建設，強調，用強權及軍事手段解決問題，只會使問題越來越多。

2021年8月16日，美國總統拜登在華盛頓白宮東廳就阿富汗局勢發表講話。（AP）

拜登16日重申自己撤軍的決定是正確，指阿富汗政治領袖放棄國家逃到海外，並批評阿富汗軍隊沒有嘗試抵抗，認為當地過去一週的局面，證明華府現在結束在阿富汗的軍事參與是正確的決定。

他強調美國在阿富汗的使命「不是國家重建」，而是「防範對美國本土的恐怖襲擊」，指美國真正的戰略競爭者中國和俄羅斯最希望美國繼續將數十億美元的資源和注意力無限期地投入到穩定阿富汗的工作中。