阿富汗局勢｜塔利班傳槍殺平民　最年輕女市長：坐等被殺

阿富汗武裝組織塔利班（Taliban）8月16日傳出向平民開槍的消息。與塔利班有着殺父之仇的瓦爾達克省（Wardak）Maidan Shar市長加法里（Zarifa Ghafari）前一天稱，塔利班如今再次上台，她只能坐等接受處決。
現年27歲的加法里2018年成為阿富汗最年輕的市長，也是首位入主Maidan Shar市長辦公室的女性。塔利班多次發誓要殺死具有政治影響力的加法里。她遭遇數次刺殺和死亡威脅後，其父阿卜杜勒-瓦西（Abdul Wasi Ghafari）2020年11月在首都喀布爾（Kabul）的家中遭槍殺身亡。加法里相信，父親是死於塔利班之手。
加法里15日接受英國新聞網站iNews採訪時稱：「我就坐這兒等他們來，沒人能幫我或我家人，我就和家人與丈夫坐在一起。他們會來找像我這種人並殺害。我不能離開家人，何況也不知能去哪」。
可能遭塔利班殺害或不止加法里一人。阿富汗傳媒企業莫比集團（MOBY Group）主席兼行政總裁穆赫辛尼（Saad Mohseni）16日在Twitter發布影片，顯示塔利班武裝分子向一名企圖翻牆進入哈米德・卡爾扎伊國際機場（Hamid Karzai International Airport，又稱喀布爾國際機場）的平民開槍。
Mayhem continuing at Kabul Airport. Shots being fired at individuals attempting to jump the wall pic.twitter.com/aWbdigLF1o— Saad Mohseni (@saadmohseni) August 16, 2021
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