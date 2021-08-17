阿富汗局勢｜塔利班頻對女性示好　態度轉變或鋪路新政權

阿富汗的控制權再次落入塔利班之手後，當地女性的待遇尤為關注。塔利班的態度似乎與1996年執政時期有極大差異，不僅多次發布聲明表示會尊重女性權益，更以行動展現對女性友好姿態。在曾經飽受詬病的女性話題上，塔利班或希望通過這些措施，向世界展現一個嶄新的國家政權形象。



美聯社8月17日報道，塔利班文化委員會成員薩馬甘尼（ Enamullah Samangani）宣布對政府官員「大赦」的聲明中，特別提到塔利班希望有更多女性加入政府。

薩馬甘尼指出，即使新政府結構還未確定，但仍呼籲女性和其他各方加入政府。他強調，塔利班不希望女性成為受害者，並稱根據教法，她們應該進入政府機構。

塔利班政治辦公室發言人納伊姆（Mohammad Naeem）16日在Twitter上載片段，顯示幾名帶着頭巾（hijab）的女性醫務人員與塔利班成員談話。納伊姆在帖文中提到女性群組，稱塔利班讓每個人都能正常工作。

أحد ابرز علماء الامارة الاسلامية مخاطبا الطاقم الطبي للمستشفی بما فیه النساء بأن یحضر الجمیع لوظائفهم و یقوموا بأعمالهم بشکل طبیعي. نحن نوفر الأمن والأمان أکثر بکثیر من ذي قبل. pic.twitter.com/cMWqbIXxsT — Dr.M.Naeem (@IeaOffice) August 16, 2021

路透社17日引述聯合國兒童基金會（UNICEF）消息指，部分塔利班人士表示支持女孩受教育，並希望學校能夠運作。

從這些消息來看，塔利班比1990年底的5年執政時期顯得比較寬容友好。阿富汗在1996到2001年的塔利班統治時期，當地的婦女被禁止工作和上學，如果她們需要外出，就必須蒙着臉，並由一名男性親屬陪伴。