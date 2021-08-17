阿富汗局勢｜北約重申無意永久留在當地　敦促新政權阻止恐怖主義

阿富汗政權變天，塔利班短時間內重奪控制權。不少聲音批評美國及西方國家太快從當地撤軍，北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）8月17日強調，北約無意一直留在阿富汗，並批評阿富汗政府阻止不力。



斯托爾滕貝格17日發表講話，指北約的計劃是協助重建阿富汗，而不是永遠留當地。他形容阿富汗在過去數週的場面是當地軍事及政治的失敗，稱大家在知道塔利班可能重奪政權的風險，但沒預計到兵敗如山倒，他歸咎於阿富汗政府對抗塔利班不力，並暫停對阿富汗政府的援助。

2021年8月16日，阿富汗喀布爾，帶著孩子的婦女試圖進入阿富汗國際機場。(REUTER）

對於塔利班再次上台，斯托爾滕貝格稱期望對方可以遵守承諾，並強調國際恐怖主義仍是一大威脅，因此認為新政權須確保國際恐怖份子不會在阿富汗有立足之地，警告恐怖份子企圖在當地死灰復燃，北約和盟友就會透過空襲打擊。

斯托爾滕貝格同時指，世界會留意和繼續支持阿富汗和平及穩定，以及就包括女權在內的人權問題向新政府問責。

他提到國際盟友會派遣更多飛機協助撤離，因此首要之務是確保喀布爾機場保持運作，呼籲塔利班必須容許所有希望離國的人士離開。