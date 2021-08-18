「阿富汗女孩」封面轟動全球　照片主角半生漂泊如今物是人非

近半個世紀以來阿富汗面對多場戰亂，先是蘇軍入侵，然後遇上軍閥混戰，繼而是美軍對塔利班的戰事。這段禍亂交興的歷史，尤以1985年《國家地理雜誌》封面「阿富汗女孩」，控訴了戰火的無情，亦側寫了當地人民於戰亂的苦難和對和平的盼望。四十年後的今天，這個當年在照相機前凝神屏氣的女孩，現況又是怎樣？



「阿富汗女孩」（Afghan Girl）是攝影記者Steve McCurry拍攝的一張照片。八十年代阿富汗面對蘇軍入侵，Steve McCurry在採訪戰事時，為當時12歲住在鄰國巴基斯坦避難所的阿富汗女孩Sharbat Gula，拍下凝視鏡頭的特寫照。

照片最後登上1985年6月號《國家地理雜誌》封面，女孩清澈的雙眸轟動人心，讓蘇軍入侵阿富汗帶來極大國際迴響，喚起更多人道支援當地難民，有人將此照片與達文西的畫作蒙娜麗莎的微笑產生聯想，因此有時她被稱作阿富汗的蒙娜麗莎。而McCurry當時用來拍攝這幀照片的Nikon 105mm F2.5鏡頭，也因此而被冠上「阿富汗少女鏡」這個稱號而聞名於世。

Steve McCurry(Wikimedia Commons)

McCurry在拍攝「阿富汗女孩」時，曾詢問女孩名字，可是此後阿富汗連年戰亂，McCurry多年來嘗試找回相中人，但一直未能成事。直到2001年塔利班倒台，McCurry於2002年1月重回巴基斯坦難民營，終於打聽到Gula的的下落：她已於1992年返回阿富汗，由於在「阿富汗女孩」面世以來，很多人冒認是相中人物，這次專家利用生物識別技術確認了她最終的身份，通過照片和她本身的虹膜的精確比對，最終幾乎完全肯定MuCurry這次找到的就是阿富汗女孩。McCurry最終來到Gula婚後所住的阿富汗村莊，再次為她拍攝了封面和紀錄片。

圖片來源：@fjaranguren/Twitter

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爆賄賂官員非法移民醜聞

Sharbat Gula現年48歲，當年因為戰亂而成為難民的她，在2016年爆出賄賂官員和用假資料，在前一年非法移民巴基斯坦的醜聞。由於阿富汗難民無法獲得巴基斯坦的身份證，因而不少人鋌而走險，透過行賄來獲取身份證，時至2016 年，巴基斯坦無法再負擔大量難民，為了減輕壓力而開始驅逐他們。Gula 為了留下來而偽造證件，結果還是被識破逮捕，最後驅逐出境，而她亦在被監禁期間感染了丙型肝炎。

Sharbat Gula及其家人。(圖片來源：nationalgeographic.com)

據2017年《國家地理雜誌》報道，Gula的丈夫和其中一名女兒已因病離世，育有三個孩子的Gula已由巴基斯坦返回阿富汗，並獲阿富汗政府給予房子和700美金（約5600港元）薪金。據當時她與女兒接受電視台訪問表示，因為三個女兒都沒有接受教育，她們希望計劃成立一個基金會，讓阿富汗婦女與女童接受教育並獲得權益，然而現在塔利班重返阿富汗執政，Gula命途料將面臨極大變數。

Este era el aspecto de Sharbat Gula, la ‘famosa niña afgana’, en noviembre 2016.

Madre de tres hijos, enviudó y sufre hepatitis C.



Más de 20 años de guerra, 1,5 millones de muertos, 3,5 millones de refugiados. Esta es la historia de #Afganistán en el último cuarto de siglo. https://t.co/xeDI7mZD0D pic.twitter.com/vXwOMUhZDv — Elsa Alcalá (@excelsaElsa) August 15, 2021

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