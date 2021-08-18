阿富汗局勢｜美國戰爭開支逾2萬億用在哪？未來仍要付出幾多？

美國總統拜登4月宣布從阿富汗撤軍，美軍尚未完全撤出，塔利班即攻城掠地，輕取首都喀布爾，控制全國大部份地區。美國自9.11事件後於2001年10月展開阿富汗戰爭，20年間戰爭開支超過2萬億美元，究竟這些開支都用在哪些地方？戰爭結束，為何美國人仍要繼續為此付出費用？美國多年以巨額資助阿富汗重建，為何又付諸東流？



根據美國布朗大學統計，2001-2021年間，美國在阿富汗的戰爭開支超過2.2萬億美元，當中來自美國國防部及國務院的「海外緊急行動（戰爭）預算」超過1萬億，佔整體戰爭成本43.9%。值得留意的是，即使戰爭結束，但仍會繼續產生開支，包括美國政府要對在阿富汗戰爭中受傷的美軍提供終身照料，以及戰爭相關貸款的利息，隨時成為美國日後財政一大負擔。

20年間，戰爭奪去24萬人性命。布朗大學統計，戰爭及其後的衝突，直接造成阿富汗政府軍約7.8萬人死亡，塔利班等武裝組織約8.4萬人死亡，以及約2,400名美軍死亡。此外，有超過7.2萬名平民、人道工作者及記者等犧牲。

美國多年來花費約1,450億美元以重建阿富汗，包括訓練30餘萬名阿富汗政府軍和警察，但已被瞬間擊潰。另外，美國當地監察組織「阿富汗重建特別總監察長辦公室（SIGAR）」多項調查亦指揭發，不少用以重建的資助都有問題，例如美國在當地資助的基建中，近半被丟空或不適當使用，僅16%是完好無缺。