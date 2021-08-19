妮歌潔曼抵港︱荷里活巨星屢捲檢疫爭議　在澳洲掀特事特辦風波

奧斯卡影后妮歌潔曼（Nicole Kidman）8月12日抵達香港拍攝新劇《Expats》後，因獲港府豁免檢疫一事惹來質疑。其實自疫情爆發後，一眾荷里活明星與劇組繼續在全球各地拍戲，不少巨星也捲入「安排與他人不同」的爭議，此問題在澳洲特別受到關注。

妮歌潔曼之前在澳洲已曾兩度因獲准在住所檢疫、避過在指定酒店隔離，引起「特事特辦」風波，其他巨星如茱莉亞羅拔絲（Julia Roberts）、麥迪文（Matt Damon）等，也被指曾花費巨款避開在指定酒店隔離。



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疫情低溫地區變拍戲「避風港」

新冠肺炎（COVID-19）疫情在全球爆發，影視業屬其中一個大受影響的行業，為了減少爆疫、被迫中斷拍攝的風險，不少劇組到疫情相對受控的地區拍攝，澳洲、新西蘭成為荷里活影星的拍戲天堂。當地政府對此當然歡迎，但如何安排檢疫成為爭議話題。

澳洲、新西蘭都會要求劇組人員如其他入境者一樣，在抵達後到指定酒店隔離14天，但澳洲一些地方政府設有酌情安排，容許某些人可申請特別許可到私人地方隔離檢疫，以代替在政府營運的指定酒店隔離，不時引來輿論批評。

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明星花巨款、找中介安排

美國影后茱莉亞羅拔絲、男星麥迪文（Matt Damon）、麥克華堡（Mark Wahlberg）、英國歌手Ed Sheeran等，都曾憑藉取得澳洲政府特別許可，改在私人物業或度假地隔離，當地有防疫專家批評是「完全不能接受」。

《每日郵報》報道，這些明星花費成本不菲，因他們要支付地方警員24小時監察的保安費用，價錢高達10萬澳元（約56萬港元），報道並估計，整個14天隔離的費用總數可高達50萬澳元（約280萬港元）。

澳洲一些中介公司更從中找到商機，專門為這些富人打點一切，協助他們申請政府的特別許可，無需在指定酒店隔離。

奧斯卡影后茱莉亞羅拔絲2020年在澳洲拍戲時，也因獲准在悉尼北部的私人住所隔離而引起輿論質疑，圖為2019年9月她在美國加州出席活動（Getty）

明星：不想為酒店帶來龐大負擔

麥迪文2020年1月乘坐私人飛機到澳洲，並在私人地方隔離，此引起爭議後，他的代表曾回應稱，麥迪文一家有參與檢測與監測，全面遵守政府的要求，又指麥迪文身邊有很多保安，若然在正常安排下，將對隔離體系與隔離酒店帶來龐大負擔。

妮歌潔曼在澳洲兩度捲爭議

本身是澳洲人的妮歌潔曼，疫情期間在老家也兩度捲入檢疫爭議，包括2020年7月她自美國返澳洲拍攝劇集《Nine Perfect Strangers》時，獲准在家中隔離，至2020年底她再到澳洲，據報她再獲地方政府批准在佔地45萬平方米的私人別墅隔離。

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