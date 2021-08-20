阿富汗局勢｜塔利班戰士喀布爾街頭吃雪糕　網民嘲諷拜登找到好友

繼到遊樂園玩碰碰車和於總統府健身室舉槓鈴後，塔利班戰士於阿富汗首都喀布爾享用雪糕的場景也被媒體拍到。《今日印度》8月19日報道，塔利班戰士向記者表示，婦女和兒童於店內吃雪糕也完全沒問題。



《今日印度》發布了一則塔利班士兵駐足喀布爾街頭冰淇淋店的影片。這名記者說道：z你看2，塔利班來吃雪糕了。他們想吃雪糕，這些人是塔利班。」

阿富汗黎明新聞網站（TOLOnews）記者奧梅里（Abdulhaq Omeri）18日也於個人推特賬號發布塔利班吃雪糕的照片，並稱：「塔利班（士兵）吃雪糕。」

這則推文也引來不少網友關注。有網友表示，這不值得大驚小怪，「塔利班也是人」。有人寫道：「他們是人，他們有自己的渴望和喜好，這有什麼讓我們張大嘴巴（表示驚訝）的？」

看到塔利班士兵的這一幕，還有不少網友聯繫到也愛吃雪糕的美國總統拜登（Joe Biden）。還有網友嘲諷道，「給他們找着一個好友。」「（小）布殊為了石油發動侵略，拜登則將為雪糕發動侵略。」