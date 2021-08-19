王毅與英國外相藍韜文通電話　討論阿富汗局勢與中英關係

中國外長王毅8月19日應約與英國外相藍韜文（Dominic Raab）通電話，中國外交部表示，兩人就阿富汗局勢與中英關係交換意見。

在阿富汗問題上，王毅提到依靠軍事干預解決地區熱點問題沒有出路，藍韜文則談到，英中雙方可就阿富汗問題加強協調。



王毅：軍事干預沒有出路

中國外交部網站發文指，王毅表示，阿富汗局勢發生的重大變化反映出經過40多年戰亂，阿富汗民眾人心思定，不願再度生戰生亂，也表明外部強加的治理模式並未得到阿富汗人民支持，缺乏社會根基，依靠軍事干預解決地區熱點問題更沒有出路，阿富汗局勢是又一本反面教科書，教訓十分慘痛，美方如不認真汲取，還會吃新的苦頭。

圖為2021年7月28日，中國國務委員兼外交部長王毅在天津會見來華訪問的阿富汗塔利班政治委員會負責人巴拉達爾一行。（AP）

阿富汗問題進入政治解決關鍵階段

王毅稱，阿富汗問題已從軍事解決進入政治解決的關鍵階段，應重點關注幾個方面：一是塔利班能否團結阿富汗人民，建立符合本國國情、開放包容的政治架構，奉行溫和穩健政策，避免引發新的衝突甚至內戰。

他稱，二是阿富汗能否同恐怖主義劃清界線，堅決打擊各種恐怖組織，避免再次成為恐怖分子聚集地；三是國際社會能否發揮建設作用，國際社會應充分尊重阿富汗獨立主權和人民意願，多對話、多引導，不能先入為主，不能越俎代庖，更不能把阿富汗作為地緣政治競技場。

王毅強調，下一步阿局勢仍存在不穩定性、不確定性，國際社會應朝積極方向加以鼓勵和引導，而不是施加更多壓力，這有利於塔利班和阿富汗各黨各派早日實現政治過渡，有利於穩定阿富汗國內局勢，有利於減少難民、移民衝擊，中方願在不干涉內政前提下，繼續在阿富汗問題上發揮建設作用。

圖為6月11日，英國外相藍韜文2021年6月11日在英國出席七國集團峰會時的情形。（Reuters）

王毅：中英關係在低谷出現積極跡象

王毅又談到，近期中英關係在低谷中出現積極跡象，他指國與國合作的前提是互相尊重，尤其是尊重對方的發展道路和核心關切，同時以開放包容的心態開展互利合作。

他稱，團結抗疫仍是各國當務之急，病毒溯源是科學問題，不能用政治綁架科學，也不能因政治需要，無視甚至推翻中國—世衛組織聯合報告的結論和建議，中方願同英方繼續在疫苗、治療、溯源等方面加強溝通，為促進人類健康安全作出共同努力。

王毅說，一段時間以來，國際社會頻現「泛政治化」傾向，有人甚至將體育「政治化」，鼓噪「抵制」北京冬奧會，這嚴重違反奧林匹克憲章和運動員權益。他稱，「更團結」成為奧林匹克精神的新內容，體現出奧林匹克事業的正確方向，中方歡迎英國運動員在北京冬奧會上有更加出色的表現，願同各國一道，舉辦一屆簡約、安全、精彩的冬奧會。

藍韜文：英中可就阿富汗問題加強協調

據中國外交部指，藍韜文祝賀中國運動員在東京奧運會取得驕人戰績，贊同體育不應被政治化，表示英國奧委會將獨立就英方運動員參與北京冬奧會作出決定，英方同樣認為國際抗疫合作也不應被政治化，英方願同中方發展積極的雙邊關係，在經濟金融、衛生等領域加強互利合作。

藍韜文贊同國際社會應總結阿富汗問題上的經驗教訓，表示阿富汗不應再次成為恐怖主義震中，國際社會應合作應對阿富汗難民問題，英方已宣布接收兩萬名阿富汗難民，並願增加對阿富汗人道主義和發展援助，用於支持聯合國幫助阿富汗鄰國接收阿難民，英中雙方可就阿富汗問題加強協調。