王毅與英國外相藍韜文通電話　討論阿富汗局勢與中英關係

中國外長王毅8月19日應約與英國外相藍韜文（Dominic Raab）通電話，中國外交部表示，兩人就阿富汗局勢與中英關係交換意見。
在阿富汗問題上，王毅提到依靠軍事干預解決地區熱點問題沒有出路，藍韜文則談到，英中雙方可就阿富汗問題加強協調。
王毅：軍事干預沒有出路
中國外交部網站發文指，王毅表示，阿富汗局勢發生的重大變化反映出經過40多年戰亂，阿富汗民眾人心思定，不願再度生戰生亂，也表明外部強加的治理模式並未得到阿富汗人民支持，缺乏社會根基，依靠軍事干預解決地區熱點問題更沒有出路，阿富汗局勢是又一本反面教科書，教訓十分慘痛，美方如不認真汲取，還會吃新的苦頭。
阿富汗問題進入政治解決關鍵階段
王毅稱，阿富汗問題已從軍事解決進入政治解決的關鍵階段，應重點關注幾個方面：一是塔利班能否團結阿富汗人民，建立符合本國國情、開放包容的政治架構，奉行溫和穩健政策，避免引發新的衝突甚至內戰。
他稱，二是阿富汗能否同恐怖主義劃清界線，堅決打擊各種恐怖組織，避免再次成為恐怖分子聚集地；三是國際社會能否發揮建設作用，國際社會應充分尊重阿富汗獨立主權和人民意願，多對話、多引導，不能先入為主，不能越俎代庖，更不能把阿富汗作為地緣政治競技場。
王毅強調，下一步阿局勢仍存在不穩定性、不確定性，國際社會應朝積極方向加以鼓勵和引導，而不是施加更多壓力，這有利於塔利班和阿富汗各黨各派早日實現政治過渡，有利於穩定阿富汗國內局勢，有利於減少難民、移民衝擊，中方願在不干涉內政前提下，繼續在阿富汗問題上發揮建設作用。
王毅：中英關係在低谷出現積極跡象
王毅又談到，近期中英關係在低谷中出現積極跡象，他指國與國合作的前提是互相尊重，尤其是尊重對方的發展道路和核心關切，同時以開放包容的心態開展互利合作。
他稱，團結抗疫仍是各國當務之急，病毒溯源是科學問題，不能用政治綁架科學，也不能因政治需要，無視甚至推翻中國—世衛組織聯合報告的結論和建議，中方願同英方繼續在疫苗、治療、溯源等方面加強溝通，為促進人類健康安全作出共同努力。
王毅說，一段時間以來，國際社會頻現「泛政治化」傾向，有人甚至將體育「政治化」，鼓噪「抵制」北京冬奧會，這嚴重違反奧林匹克憲章和運動員權益。他稱，「更團結」成為奧林匹克精神的新內容，體現出奧林匹克事業的正確方向，中方歡迎英國運動員在北京冬奧會上有更加出色的表現，願同各國一道，舉辦一屆簡約、安全、精彩的冬奧會。
藍韜文：英中可就阿富汗問題加強協調
據中國外交部指，藍韜文祝賀中國運動員在東京奧運會取得驕人戰績，贊同體育不應被政治化，表示英國奧委會將獨立就英方運動員參與北京冬奧會作出決定，英方同樣認為國際抗疫合作也不應被政治化，英方願同中方發展積極的雙邊關係，在經濟金融、衛生等領域加強互利合作。
藍韜文贊同國際社會應總結阿富汗問題上的經驗教訓，表示阿富汗不應再次成為恐怖主義震中，國際社會應合作應對阿富汗難民問題，英方已宣布接收兩萬名阿富汗難民，並願增加對阿富汗人道主義和發展援助，用於支持聯合國幫助阿富汗鄰國接收阿難民，英中雙方可就阿富汗問題加強協調。